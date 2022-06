Djokovic não vacinado desiste da esperança de fazer US Open — CMIO Esportes

Restrições do Covid como as coisas estão impossibilitando que o grande tenista jogue em Flushing Meadows

O número dois do mundo do tênis não vacinado, Novak Djokovic, parece resignado por perder outro grand slam de tênis em 2022, dada sua postura vacinal e o protocolo americano de covid que o impedirá de jogar o US Open ainda este ano.

Djokovic foi deportado da Austrália de forma memorável na virada do ano e impedido de defender sua coroa no Aberto da Austrália, vencido por Rafael Nadal, que o superou em vitórias de todos os tempos em Grand Slams em 21.

No entanto, ele foi autorizado a entrar no Aberto da França também vencido por Nadal no mês passado depois que os protocolos do Covid foram suspensos lá, e ele também pode tentar manter seu título em Wimbledon devido à falta de restrições no Reino Unido.

Falando antes do torneio britânico que venceu em 2021, Djokovic olhou além do SW19 e observou que “a partir de hoje não estou autorizado a entrar nos Estados nestas circunstâncias” devido ao seu estado continuado não vacinado.













“Estou ciente disso e isso é uma motivação extra para ir bem aqui, e espero poder fazer um torneio muito bom, como fiz nas últimas três edições”, Djokovic continuou.

“Então terei que esperar para ver. Eu adoraria ir para os Estados Unidos. Mas a partir de hoje isso não é possível.”

“Não há muito que eu possa fazer mais. Cabe ao governo dos EUA decidir se permite ou não que as pessoas não vacinadas entrem no país”, disse. ele confessou.

Djokovic descartou qualquer possibilidade remota de se vacinar apenas para tentar ganhar o troféu que perdeu na final para o atual número um do mundo, Daniil Medvedev, em setembro do ano passado.

“Sim,” ele respondeu, quando perguntado se ele tinha fechado sua mente em conseguir seus jabs.













No entanto, enquanto Djokovic parece estar prestes a perder o espetáculo de Nova York, Medvedev recebeu luz verde depois que os organizadores da Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA) decidiram não proibir os tenistas russos.

Isso foi feito por Wimbledon e pelo All England Lawn Tennis Club (AELTC) como resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia, e Djokovic criticou a punição que considera discriminatória.

Os circuitos masculino e feminino da ATP e da WTA concordaram e tiraram a competição de seus pontos de classificação como consequência, o que significa que, mesmo que Djokovic vença pela sétima vez, ele não destituirá Medvedev como o melhor jogador masculino do mundo ainda.

Rivalidades à parte, Medvedev escolheu Djokovic como um de seus três favoritos em Wimbledon, ao lado de Nadal e Matteo Berrettini.