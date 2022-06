Secretário de Cultura do Reino Unido revela planos para proibições de trans — CMIO Esportes

A Secretária de Cultura do Reino Unido, Nadine Dorries, disse que será “claro como cristal” ao pressionar os órgãos esportivos britânicos a seguir a liderança da autoridade global de natação Fina e banir atletas trans dos esportes femininos.

O político do partido conservador se reunirá com chefes de futebol, rugby, atletismo, tênis e outros esportes na terça-feira e instá-los a seguir as ações de Fina.

Em uma decisão histórica no domingo passado em Budapeste, onde seus campeonatos mundiais estão sendo realizados, os membros da Fina votaram para proibir atletas transgêneros de esportes femininos se tiverem completado qualquer parte da puberdade masculina.

O órgão também prometeu criar uma categoria ‘aberta’ para esses atletas no futuro, em movimentos que foram elogiados por Dorries na rádio britânica LBC e em sua conta pessoal no Twitter.

Escrevendo no Mail on Sunday, Dorries revelou que vai conseguir “claro como cristal” aos chefes de esportes britânicos que as disciplinas femininas devem ser reservadas para os nascidos no sexo feminino quando se encontrarem com eles na próxima semana.













Dorries disse que ela tem o “maior compaixão” para quem se encontra “vivendo em um corpo que não reconhecem”. Deixando isso de lado, no entanto, ela insistiu que “não posso fingir que o sexo não importa”.

“O sexo tem consequências biológicas”, Dorries alegou. “Se você nasce homem e passa pela puberdade como homem, seu corpo desenvolve vantagens físicas naturais sobre o de uma mulher. Isso o torna mais forte e mais rápido.”

Por isso, Dorries ressaltou que está estabelecendo um “linha muito clara” que o desporto competitivo feminino seja reservado apenas a pessoas nascidas do sexo feminino.

“Não alguém que nasceu homem, tomou bloqueadores da puberdade ou suprimiu a testosterona, mas inequivocamente e indiscutivelmente alguém que nasceu mulher”. Dorries esclareceu, acrescentando que ela quer que todos os órgãos governamentais esportivos do Reino Unido adotem a postura.













Abordando movimentos recentes de empresas como Fina e a UCI, que reduziu pela metade seu limite de testosterona para 2,5 nmol / L e dobrou seu período de transição para 24 meses, Dorries disse que o motivo “finalmente” parecia estar voltando ao mundo do esporte.

“E quando eu reunir nossos próprios órgãos dirigentes esportivos esta semana, deixarei bem claro que espero que eles sigam o exemplo”, disse. ela explicou.

“Não deveria ser dito, mas na grande maioria dos esportes, pedir a mulheres e adolescentes que compitam contra alguém nascido do sexo masculino é inerentemente injusto – principalmente quando sabemos que existem desafios e barreiras que impedem mulheres e meninas de se envolverem. no esporte,” Dorries continuou.

Apesar da insistência de Dorries, no entanto, entende-se que o governo do Reino Unido deixará para os órgãos esportivos individuais decidir suas políticas transgênero, assim como o Comitê Olímpico Internacional (COI) ao divulgar suas novas diretrizes no final do ano passado.