Neymar preparado para deixar o PSG – reportagem — CMIO Esportes

Acredita-se que o jogador de futebol mais caro do mundo esteja procurando uma nova casa

O jogador mais caro do futebol de todos os tempos, Neymar, está pensando em deixar o Paris Saint Germain neste verão, de acordo com relatos da França.

Os gigantes apoiados pelo Catar pagaram ao FC Barcelona € 222 milhões (US $ 234 milhões) para acionar a cláusula de liberação do internacional brasileiro em 2017.

Cinco anos depois, no entanto, ao mesmo tempo em que renovou o seu até 2027, Neymar está considerando uma saída do Parc des Princes de acordo com a RMC Sport.

O jornal francês diz que isso se deve ao fato de o jogador de 30 anos se sentir infeliz e se sentir alvo de comentários feitos recentemente pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.













O chefe da Qatari Sports Investments pediu uma mudança de atitude e uma reviravolta nos bastidores do PSG após outra saída decepcionante da Liga dos Campeões.

Na temporada passada, isso foi administrado pelo eventual vencedor Real Madrid nas oitavas de final.

Quando sondado sobre a possível saída de Neymar na atual janela de transferências durante uma entrevista ao MARCA, Al-Khelaifi não confirmou uma possível transferência, mas enfatizou que o clube queria “jogadores jovens, talentosos, comprometidos com mentalidade vencedora, pessoas que querem morrer por este emblema”.

“Queremos ser mais fortes coletivamente, jogar em equipe e que o clube esteja acima de tudo”, Al-Khelaifi acrescentou, ao mesmo tempo em que enfatizou que não poderia discutir o assunto na mídia.

“Alguns virão e outros irão, mas são negociações privadas”, ele manteve.

Embora Neymar não tenha sido mencionado pelo nome, diz-se que o produto da academia do Santos se sente incomodado com os comentários e agora pode procurar um potencial pretendente em meio a Kylian Mbappe concordando com novos termos até 2025.

Como RMC aponta, porém, é difícil ver para onde Neymar pode ir.

O ex-clube Barça está sem dinheiro, com dívidas de cerca de US$ 1,5 bilhão, e está de olho em outros alvos, como Robert Lewandowski, Bernardo Silva e Raphinha, companheiro de equipe de Neymar no Brasil.

Na Premier League, o Chelsea espera conseguir Ousmane Dembele e Raheem Sterling, enquanto o Manchester City acaba de comprar Erling Haaland.

No lado vermelho de Manchester, no rival do City, o United, os Red Devils estão se aproximando de Frenkie de Jong e têm como alvo outro colega brasileiro de Neymar em Antony.













Neymar também tem sido um livro aberto sobre não querer atuar na Inglaterra no passado, e supostamente está mais ligado à Juventus como as coisas estão.

Em um ano de Copa do Mundo que ele deu a entender que poderia ser o último, Neymar precisará escolher seu próximo destino com sabedoria para chegar ao torneio de novembro em boa forma, ou pelo menos buscar um retorno melhor do que 13 gols e oito gols. assistências em 28 jogos na última temporada, se ele continuar no PSG.

Com o técnico Mauricio Pochettino supostamente concordando em se separar do PSG nas últimas semanas, isso provavelmente seria sob o comando de Christophe Galtier, do Nice.