Estrela russa comemora em grande estilo após a glória da Stanley Cup (VÍDEO) — CMIO Esportes

Valeri Nichushkin ajudou o Colorado Avalanche a uma primeira Copa Stanley desde 2001

O ala russo Valeri Nichushkin é campeão da Stanley Cup depois de ajudar o Colorado Avalanche a terminar o trabalho no jogo 6 de sua série contra o bicampeão Tampa Bay Lightning.

O Avalanche conquistou uma vitória por 2 a 1 na casa do Tampa, Amalie Arena, na noite de domingo, conquistando a primeira Copa Stanley desde 2001 e o terceiro título na história da equipe.

O ala Artturi Lehkonen marcou o gol da vitória para os Avs logo após a metade do segundo tempo.

Buscando um histórico ‘três títulos’, o Tampa Bay assumiu a liderança com menos de quatro minutos de jogo por meio do capitão Steven Stamkos.

Mas o pivô do Avalanche, Nathan MacKinnon, empatou o placar aos 1:54 do segundo período, antes de Lehkonen empurrar os Avs na frente para uma vantagem que eles não abriram mão para selar a série por 4 a 2.

Foi uma decepção para o trio russo dos Bolts composto pelo goleiro Andrei Vasilevskiy, pelo defensor Mikhail Sergachev e pelo ala Nikita Kucherov – cada um deles buscando o terceiro título consecutivo da Copa Stanley.

Mas houve alegria para o compatriota Nichushkin nas fileiras do Colorado quando o jogador de 27 anos comemorou a primeira coroa da NHL de sua carreira.

Nichushkin tem mais do que desempenhado seu papel nas finais pelos Avs ao se aproximar da agência livre neste verão, com uma possível mudança do time que ele se juntou ao Dallas Stars em 2019.

O ala direito comemorou o sucesso tirando uma foto do vestiário com um cinturão ‘Stanley Cup Champions’ na cintura, também compartilhando imagens de si mesmo bebendo do famoso troféu.

Mais tarde, foi relatado que Nichushkin havia jogado com uma lesão no pé e só conseguiu colocar seu skate direito com assistência médica.

A própria estrela compartilhou uma foto de seu pé machucado depois de passar quase 23 minutos no gelo, escrevendo “acreditam” como a legenda.

A participação de Nichushkin na vitória do Colorado significa que pelo menos um jogador russo está no time vencedor da Stanley Cup nas últimas sete temporadas consecutivas.

A estrela defensiva do Avs, Cale Makar, venceu o Troféu Conn Smythe de 2022 como o jogador mais valioso dos playoffs.

O técnico vencedor do Colorado, Jared Bednar, revelou que tinha a sensação de que sua equipe responderia após a derrota por 3 a 2 que sofreu no jogo 5 no gelo em casa em Denver na noite de sexta-feira.

“Eu tive um bom pressentimento sobre esta noite porque eles [the players] convocou aquela reunião e esses caras disseram o que disseram”, disse Bednar.

“Fiquei realmente impressionado que nossos caras [did that] para tentar superar [Game 5] mentalmente e discutir o que estava acontecendo em casa e virar a página e se preparar.

“Depois daquela reunião, você podia sentir uma sensação de alívio, um pouco da tensão nervosa que tínhamos em casa. [was gone] e o foco voltou.”

As emoções contrastantes estavam em exibição para o goleiro derrotado Vasilevskiy, quando ele foi visto descontando sua raiva no túnel após o jogo.

O capitão dos Bolts, Stamkos, prometeu que sua equipe se recuperaria, perguntando: “Quem disse que terminamos?”

“Esse núcleo está aqui. Nós lutamos. Passamos por tudo o que você pode imaginar e, na maioria das vezes, encontramos uma maneira de sair por cima.”

O técnico do Tampa, Jon Cooper, foi igualmente desafiador ao elogiar os Avs.

“Não é como se tivéssemos perdido para algum sopro de pó”, disse Cooper.

“Aquele é um time de jogadores de bola ali. Nunca tivemos gelo em casa. Jogamos todos esses times repletos de estrelas. Eles encontraram um caminho. Acabamos de bater em mais uma parede de tijolos e simplesmente não conseguimos passar por essa.”

Apesar de não ter conseguido o primeiro título da NHL desde que os New York Islanders ganharam quatro vitórias consecutivas no início da década de 1980, Cooper disse que sua equipe já havia gravado seus nomes nos livros de história.

“Esses caras estão lá em cima com os Islanders dos anos 80 e os Oilers. Equipes sobre as quais você fala há décadas.”

Apesar de a tradição ditar que membros da equipe vencedora, como Nichushkin, possam desfilar a Copa Stanley em seu país de origem durante uma turnê de verão, a NHL já disse que não será o caso na Rússia este ano devido ao conflito na Ucrânia .