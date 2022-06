Lenda deixa o Chelsea enquanto o êxodo pós-Abramovich continua — CMIO Esportes

O Chelsea anunciou a saída do ícone do goleiro Petr Cech como consultor técnico e de desempenho, dando continuidade a uma série de mudanças de alto nível na hierarquia do clube londrino desde que seus novos proprietários americanos substituíram o empresário russo Roman Abramovich.

O Chelsea confirmou a notícia em um comunicado na segunda-feira, agradecendo a Cech por seu serviço em um cargo que assumiu em 2019.

“Desde sua nomeação, há três anos, Cech forneceu conselhos e orientações sobre todos os assuntos de futebol e desempenho em todo o clube, ao mesmo tempo em que fortaleceu os laços entre nossas equipes masculinas e da Academia”. leia a mensagem.

O novo co-proprietário do Chelsea, Todd Boehly – que se tornou a principal figura desde que assumiu o controle de Stamford Bridge ao lado do grupo de investimentos Clearlake Capital – prestou homenagem a Cech, sugerindo que foi a decisão do ex-goleiro partir.

"Petr é um membro importante da família Chelsea. Entendemos sua decisão de se afastar e agradecemos por suas contribuições como conselheiro e seu compromisso com o clube e nossa comunidade. Desejamos-lhe o melhor", disse o financista americano.













O próprio Cech, 40, citou a mudança de propriedade como o gatilho para sua saída.

“Foi um enorme privilégio desempenhar esse papel no Chelsea nos últimos três anos”, disse. disse o ex-internacional tcheco.

“Com o clube sob nova direção, sinto que agora é o momento certo para me afastar. Estou satisfeito que o clube esteja agora em uma excelente posição com os novos proprietários e estou confiante em seu sucesso futuro dentro e fora de campo”, disse. acrescentou Cech, que ajudou o Chelsea a conquistar quatro títulos da Premier League como jogador e uma coroa da Liga dos Campeões

A saída de Cech segue a saída na semana passada de Bruce Buck como presidente do clube e Marina Granovskaia como diretora.

Os dois eram figuras integrais em Stamford Bridge sob o mandato do ex-proprietário Abramovich, com Granovskaia em particular dizendo que administrava o clube em nome do bilionário russo.













O anúncio de segunda-feira de que Cech estava se juntando a Buck e Granovskaia na saída é apenas o mais recente sinal da mudança em andamento desde que Boehly e seus parceiros adquiriram o clube em um acordo no valor de £ 4,25 bilhões (US $ 5,2 bilhões) no mês passado.

Boehly, que também é co-proprietário do time de beisebol LA Dodgers, teria assumido o controle de questões como negociações de transferências, com o técnico Thomas Tuchel também recebendo mais influência.

Foi relatado na semana passada que Boehly havia sancionado gastos de cerca de £ 200 milhões em transferências neste verão, embora os Blues ainda não tenham visto a chegada de novos talentos.

Relatórios indicaram que Boehly está considerando pelo menos três opções para substituir Granovskaia como diretor esportivo, com nomes como o respeitado ex-jogador do Liverpool Michael Edwards incluído na lista, bem como a ex-estrela do Barcelona e do Paris Saint-Germain Maxwell.

Cech assumiu seu papel como consultor técnico e de desempenho no Chelsea depois de se aposentar como jogador do rival londrino Arsenal em 2019.

Ele teria trabalhado em estreita colaboração com Granovskaia em metas de transferência e agiu como uma figura frontal da hierarquia ao falar com fãs descontentes durante os malfadados planos da Superliga Europeia no ano passado.