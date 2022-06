Chefe de tênis russo quer glória em Wimbledon para Djokovic — CMIO Esportes

O presidente da Federação Russa de Tênis diz que apoiará o sérvio na ausência de estrelas russas

Depois que seus compatriotas foram banidos de forma controversa pelos organizadores de Wimbledon, o presidente da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpishchev, revelou que seu principal interesse na final da quadra de grama deste ano será ver se o atual campeão Novak Djokovic pode ganhar o 21º título de Grand Slam.

O número um do mundo russo, Daniil Medvedev, é apenas um de uma série de estrelas russas e bielorrussas a serem barradas do torneio deste ano na SW19 por causa do conflito na Ucrânia, reduzindo a competição para o resto do campo masculino e feminino quando a chave principal chegar. em andamento na segunda-feira.

Na ausência de Medvedev e companhia, o chefe de tênis russo Tarpishchev diz que estará firmemente por trás da tentativa de Djokovic pelo quarto título consecutivo de Wimbledon e um sétimo no total no All England Club.

“Para mim, a principal intriga e interesse deste torneio de Wimbledon é o desempenho e o resultado de Djokovic. Se ele vai defender o título, se ele vai ganhar seu 21º Grand Slam. Estarei torcendo por Novak”, disse. Tarpishchev disse à RIA Sport.

O chefe do tênis russo, de 74 anos, está entre as figuras que condenam a decisão de Wimbledon de bloquear jogadores russos e bielorrussos do torneio, enquanto Djokovic chamou a proibição “louco.”













A postura dos chefes de tênis do Reino Unido contradiz as turnês ATP e WTA, que permitem que estrelas russas e bielorrussas continuem a competir como neutras.

A ATP e a WTA tiraram pontos do ranking de Wimbledon em resposta às suas ações, transformando efetivamente o evento deste ano em um lucrativo torneio de exibição.

Djokovic, 35, começa sua campanha em Wimbledon na quadra central contra o forasteiro sul-coreano Kwon Soon-woo na segunda-feira.

O cabeça de chave sérvio sabe que um encontro potencial na final aguarda com o rival de gerações Rafael Nadal, que venceu os dois Grand Slams oferecidos até agora este ano, elevando sua contagem geral para 22.

Djokovic também sabe que Wimbledon provavelmente será seu último Grand Slam da temporada, já que ele deve perder o US Open em agosto-setembro devido às regras americanas sobre viajantes estrangeiros não vacinados.

A postura vacinal de Djokovic o levou a ser deportado da Austrália antes do Grand Slam em Melbourne no início do ano em uma briga desagradável com as autoridades australianas.

O craque sérvio, no entanto, disse repetidamente que está disposto a desistir da chance de mais títulos, em vez de ser forçado a ser espetado contra o Covid-19.