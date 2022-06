Chefe de Wimbledon reclama de punição ‘desproporcional’ — CMIO Esportes

O presidente do All England Club, Ian Hewitt, está ‘muito’ desapontado com a decisão dos circuitos ATP e WTA de retirar o torneio de seus pontos no ranking

O presidente do All England Lawn Tennis Club (AELTC) afirmou que Wimbledon ficou com “nenhum outro viável” alternativa do que banir os jogadores russos do torneio enquanto criticava os circuitos ATP e WTA por retirarem do evento os pontos do ranking.

A AELTC proferiu a proibição em abril, mas a ATP e a WTA, apoiadas por jogadores como Novak Djokovic, acharam discriminatória e reagiram com sua própria punição.

Conversando com a ESPN no início do Grand Slam britânico na segunda-feira, o presidente da AELTC, Ian Hewitt, afirmou que a decisão tomada pela AELTC foi “além dos interesses do tênis sozinho” e foi “influenciado pela orientação diretiva” que o governo do Reino Unido deu ao torneio.

Hewitt disse que teria sido “errado” desafiar as autoridades britânicas e que a decisão foi motivada pelo desejo de impedir Wimbledon de promover a “agenda política” da Rússia.













Rebocar a linha deixou Wimbledon com duas opções, uma das quais era considerar “ter declarações pessoais de jogadores [against the Russian government]” que Wimbledon não pensou “foi a abordagem certa para um torneio do nosso tipo.”

“Não estávamos dispostos a colocar em risco a segurança dos jogadores e achamos que essa rota teria implicações para a segurança dos jogadores ou de suas famílias, o que realmente não deixou outra alternativa viável”, disse. Hewitt protestou contra a recomendação feita pelo Ministro dos Esportes do Reino Unido, Nigel Huddleston.

Hewitt também observou que, como resultado de uma “combinação de razões”, Os chefes de Wimbledon ficaram sem alternativa viável além de recusar as entradas russas, o que o levou a “lamento imensamente o impacto sobre os jogadores individuais afetados” como o número um do mundo, Daniil Medvedev.













Hewitt abordou os movimentos da ATP e da WTA para retirar Wimbledon de pontos no ranking, afirmando: “Acreditamos que é uma abordagem desproporcional e, francamente, acreditamos que é mais prejudicial aos interesses da grande maioria dos jogadores, e lamentamos essa decisão da ATP e da WTA”.

Hewitt concluiu dizendo que Wimbledon mantém a proibição apesar de suas consequências, e agora se concentrará em continuar com seu torneio enquanto prova que é “realmente um campeonato que é o auge do esporte.”

Embora Wimbledon não possa fornecer pontos no ranking, o prêmio em dinheiro recorde de US$ 50 milhões está em oferta este ano, com os campeões feminino e masculino levando para casa salários iguais de £ 2 milhões ($ 2,5 milhões) cada.