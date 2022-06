Djokovic prevalece na abertura de Wimbledon interrompida por emergências da multidão — CMIO Esportes

O número três do mundo acabou derrotando o sul-coreano Kwon Soon-woo em cinco sets

A defesa de Novak Djokovic de sua coroa de Wimbledon começou com uma vitória difícil depois que o sérvio venceu Kwon Soon-woo por 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 na segunda-feira.

O rival número 81 do mundo de Djokovic deu-lhe um susto inicial ao abrir 3-1 no primeiro set antes de perder cinco jogos consecutivos para o grande de todos os tempos.

No segundo set, com Soon-woo vencendo por 1 a 0, a partida teve que ser temporariamente suspensa pela primeira vez, pois um espectador ficou doente e quatro médicos tiveram que correr para socorrer o torcedor.

O jogo recomeçou após cinco minutos, mas precisou ser pausado em uma segunda ocasião mais tarde no mesmo set, pois um torcedor idoso teve que ser ajudado em uma emergência médica separada.

Soon-woo acabou vencendo o segundo set por 6-3 depois que os sustos passaram, o que representou o segundo ano consecutivo em que o campeão de 2021, Djokovic, perdeu um set na primeira rodada.

Provando demais para seu adversário de 24 anos, no entanto, Djokovic passou a vencer o terceiro e quarto sets por 6-3, 6-4 e avançou para a segunda rodada para manter seu sonho de ser o quarto homem a vencer um quarto título consecutivo no All England Club vivo.

Ambos os homens receberam aplausos da torcida do SW19, e para Djokovic a vitória foi histórica, pois significou que ele se tornou o primeiro jogador, homem ou mulher, a vencer 80 partidas de simples nos quatro Grand Slams do tênis.

Imediatamente após a vitória, Djokovic disse que era “sempre um prazer voltar ao Centre Court em Wimbledon” e insistiu que Soon-woo merecia crédito e uma recepção calorosa da multidão por tocar alguns “tênis realmente de alta qualidade.”

O jogador de 35 anos confessou que não ter nenhum torneio ou partida de preparação o deixou um pouco menos confortável do que o habitual.













“Foi muito difícil passar por ele, então tive que encontrar uma maneira, taticamente, de controlar o ponto. Tive que colocar muita variedade no jogo”, disse. Djokovic continuou.

“Neste nível, um ou dois pontos decidem o jogo”, Djokovic observou, enquanto agradecia aos torcedores por terem vindo apoiar os dois jogadores.

O vencedor de 20 Grand Slams terminou dizendo que deve muito ao tênis e é tão dedicado quanto qualquer um no circuito masculino.

“O amor e a chama por este esporte ainda queimam em mim”, ele disse, o que o leva a tentar entregar “o melhor tênis nessas quadras mais importantes”.

Djokovic volta à ação na quarta-feira contra um rival ainda indeterminado no segundo turno.