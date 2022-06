Ex-chefe da F1 questiona as ‘roupas engraçadas’ de Hamilton – CMIO Esportes

Bernie Ecclestone acredita que o heptacampeão mundial não está dando o seu melhor na temporada de 2022

O ex-chefe da F1, Bernie Ecclestone, criticou a má forma de Lewis Hamilton na temporada de 2022, além do senso de vestimenta do britânico.

O sete vezes campeão mundial Hamilton está atualmente em sexto na classificação de pilotos e não venceu um Grande Prêmio durante todo o ano enquanto perdia o companheiro de equipe da Mercedes, George Russell.

Faltando apenas um ano para o contrato de £ 40 milhões (US $ 49 milhões) de Hamilton, Ecclestone sugeriu durante uma entrevista ao Daily Mail que Hamilton poderia vender sua posição para o chefe da Mercedes, Toto Wolff, e dizer algo como: “Este é o quanto estou recebendo, vou me demitir e me dar metade do que eu receberia”.

“Toto pode fazer um de seus negócios mágicos, oferecer menos dinheiro a alguém e ficar com £ 20 milhões (US $ 24,6 milhões)”. sugeriu Ecclestone.

“Ninguém precisa dizer isso a Toto porque ele já pensou nisso. Lewis provavelmente pararia nessas circunstâncias.













Ecclestone confessou que foi provado errado por Russell, que ele não achava “foi tão bom” mas fez “um excelente trabalho”.

“Estou surpreso. Ou é um caso de Lewis fazendo um trabalho ruim? Ecclestone ponderou.

O homem de 91 anos afirmou que Wolff está recebendo um “um pouco farto” com Hamilton, que em sua opinião não está tentando.

“Vamos colocar de outra forma, Lewis não parece incomodado em perder. Não é como ele. Ele tem uma natureza competitiva, mas está perdendo um pouco fácil para o meu gosto.” zombou Ecclestone, que também acredita que Hamilton não é “ajudando ativamente” Russel.

“Acho que ele não está fazendo nada. Não acho que ele se importe muito. Ele não está preparado para se esforçar para vencer como fez.”

Além disso, Ecclestone disse que Hamilton saindo dramaticamente de seu cockpit no Azerbaijão depois de ser empurrado em seu carro, enquanto também alegava estar sofrendo de problemas nas costas, foi “todas ********”.

“George é mais alto e se fosse acontecer com alguém, teria acontecido com ele”. Ecclestone oferecido.













“Havia um pouco de Nigel Mansell sobre isso”, ele disse, em referência ao campeão mundial de 1993, que também era conhecido por procurar desculpas quando estava com baixo desempenho.

“Pelo menos com Nigel, ele sairia do carro e esfregaria a perna esquerda como se a tivesse quebrado. No momento seguinte, seria a perna direita.”

O último a receber uma chicotada da língua ácida de Ecclestone foi o senso de moda de Hamilton.

“Eu não sei o que ele está fazendo vestindo todas essas roupas engraçadas. Ele tem um acordo com isso? É para ser notado? Talvez seja isso.” Ecclestone, que foi preso recentemente na terra natal de sua esposa Brasil com um revólver, concluiu sobre o britânico.

Terminando em terceiro no Canadá da última vez, Hamilton volta à ação no Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone em 3 de julho, com o atual campeão Max Verstappen liderando a classificação dos pilotos.