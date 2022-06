Filho do ex-jogador do Barcelona Larsson deixa o clube russo — CMIO Esportes

Uma série de clubes teria abordado Jordan Larsson depois que o filho da lenda do Celtic, Suécia e do FC Barcelona, ​​Henrik, teve seu contrato com o Spartak Moscou rescindido por mútuo acordo.

Os gigantes da Premier League russa confirmaram o desenvolvimento na noite de segunda-feira e agradeceram ao jogador de 25 anos por sua participação no segundo lugar no campeonato há duas temporadas, além de sua contribuição para o triunfo na Copa da Rússia.

Larsson jogou 83 partidas pelo Spartak e marcou 27 gols em uma sequência de quase três anos que começou quando se juntou ao IFK Norrkoping em agosto de 2019.

O internacional de sete internacionalizações pela Suécia estava emprestado ao AIK da sua terra natal no final da época passada, depois de tirar partido de um regulamento especial da FIFA criado em relação à operação militar da Rússia na Ucrânia.













Isso permitiu que jogadores estrangeiros baseados na Rússia suspendessem unilateralmente seus contratos até o final da temporada e fossem para outro lugar, ou cancelassem seus acordos por consentimento mútuo.

A FIFA estendeu essa decisão na semana passada para cobrir a temporada 2022/23. Antes da nova campanha da Premier League russa, Larsson e Spartak decidiram se separar.

Horas antes do anúncio do Spartak, o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano informou no Twitter que o contrato de Larsson havia sido rescindido.

“Larsson já recebeu algumas abordagens, pois é uma oportunidade agora [a] transferência gratuita”, observou o italiano.

Os torcedores do Celtic foram alertados pelo desenvolvimento, e os sites de notícias que cobrem os gigantes de Glasgow foram rápidos em lembrar quando Larsson disse à RT que o clube “sempre terá um lugar especial no meu coração”.

“Acho que para mim, pessoalmente, se eu tivesse a chance de jogar lá, gostaria de me estabelecer ainda mais, [and] fazer meu próprio nome antes de jogar lá”, ele acrescentou sobre o movimento potencial que ele também apelidou de “Sonhe”.

Enquanto isso, autoridades do futebol russo criticaram a decisão da FIFA, que permite que jogadores estrangeiros baseados no país suspendam unilateralmente seus contratos, chamando a decisão de discriminatória e argumentando que abre um precedente perigoso contra as obrigações contratuais.

A União Russa de Futebol (RFU) e a Premier League russa disseram que podem tentar tomar medidas legais contra a FIFA.