Campeão olímpico russo supera o desprezo da federação de patinação — CMIO Esportes

A campeã de patinação artística em Pequim 2022, Anna Shcherbakova, disse que recebeu “mensagens gentis de diferentes países” depois de ser ignorado pela União Internacional de Patinação (ISU) em uma mensagem de mídia social comemorando o ‘Dia Olímpico’.

Marcando a ocasião internacional na quinta-feira, a ISU compartilhou uma mensagem que dizia: “Vamos #MoveForPeace no Dia Olímpico de 2022! Hora de comemorar um dia que representa o esporte e conecta pessoas ao redor do mundo! Compartilhe fotos de você praticando seu esporte e certifique-se de nos marcar!”

Acompanhando o texto estavam imagens de estrelas vencedoras de medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022.

O rei masculino Nathan Chen dos EUA foi retratado, assim como os campeões de pares olímpicos chineses Sui Wenjing e Han Cong.

Os ícones franceses da dança no gelo Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron também tiveram um lugar de destaque como medalhistas de ouro em Pequim 2022.

Mas o destaque de sua ausência foi a campeã feminina russa Shcherbakova, que conquistou o ouro à frente da compatriota Alexandra Trusova com um desempenho fascinante em Pequim.

Em vez de Shcherbakova, a medalhista de bronze Kaori Sakamoto do Japão foi destaque.

A desconsideração da ISU contra Shcherbakova logo foi percebida pelos fãs, que questionaram por que a estrela não deveria ser reconhecida no Dia Olímpico, mesmo em meio a uma proibição da ISU a atletas russos e bielorrussos por causa do conflito na Ucrânia.

É muito decepcionante encontrar a ISU desprezando as conquistas de Anna nas Olimpíadas apenas para ser “politicamente correta”. Ela não mostrou nada além de grande esportividade e merece ser reconhecida ao lado dos outros metalistas de ouro. — LL (@munchieloves) 23 de junho de 2022

Levando para as mídias sociais na sexta-feira, Shcherbakova, de 18 anos, respondeu agradecendo aos fãs por seu reconhecimento – algo que falta claramente na ISU.

“Tenho 18 anos e 15 deles dei patinação artística. Eu acredito que todos são [sic] igual no esporte! Após um post recente da ISU, recebi muitas mensagens gentis de pessoas de diferentes países. Muito obrigado! Significa de qualquer maneira o esporte une”, escreveu a estrela de patinação.

Tentando justificar seu desprezo, o ISU disse à mídia russa RIA Sport que é “Apoiando o Dia Olímpico por meio de postagens no site oficial e nas redes sociais. O objetivo desta campanha é inspirar as pessoas a celebrar o poder do esporte por meio de imagens esportivas envolventes. Esta campanha destaca não apenas os campeões olímpicos, mas também outros patinadores artísticos e patinadores de velocidade ativos.”













Uma potência tradicional na patinação artística feminina, a Rússia viu suas estrelas afastadas da competição internacional depois que a ISU anunciou uma proibição geral em 1º de março.

Isso significa que os patinadores russos e bielorrussos perderam o Campeonato Mundial na França e também serão excluídos da temporada 2022/23 do Grand Prix. A etapa russa da série Grand Prix também foi descartada.

Figuras do esporte na Rússia apontaram que a ausência de estrelas como Shcherbakova, Trusova e a adolescente detentora de pontos do recorde mundial Kamila Valieva significará uma diminuição significativa dos padrões no circuito internacional.

Em vez disso, a Rússia provavelmente organizará seus próprios torneios em resposta à proibição da ISU.