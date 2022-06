Bizarra ‘luta de MMA de olhos vendados’ se torna viral (VÍDEO) — CMIO Esportes

Uma promoção de luta russa aparentemente decidiu que o MMA regular não é emocionante o suficiente

As artes marciais mistas são frequentemente citadas como um dos esportes mais emocionantes do mundo – mas o que você faz se a emoção de ver dois homens jogando couro pesado em cada um não faz mais isso por você? Bem, você dá-lhes vendas, é claro.

Isso pode soar como algo que não deveria ter passado do estágio de ‘planejamento’, mas desde que o MMA existe, o conceito de lutas ‘freak show’ também existe.

Nos primórdios do esporte, esses tipos de lutas (que ocorriam predominantemente no Japão) eram o seu padrão de corrida, geralmente colocando um homem gigante contra alguém vários tamanhos abaixo dele (ou ela, no caso de Gabi Garcia ).

E para ser sincero, geralmente era aí que a intriga terminava, pois quando realmente chegou a hora de ser uma competição esportiva, as habilidades em exibição eram mais frequentemente do que impressionantes.

Mas as lutas de freak shows recentemente deram origem a um novo subgênero do esporte: o chamado ‘Pop MMA’, que continua a ganhar força na Rússia, e apresenta os tipos de lutas que teriam algumas comissões atléticas distribuindo suspensões vitalícias para todos envolvidos.

Uma dessas lutas está atualmente circulando nas mídias sociais.

Ele mostra dois lutadores, ambos com os olhos vendados (e ambos aparentemente espiando por baixo deles, mas esqueça isso por enquanto) jogando bombas um no outro com vários graus de sucesso.

Seus parceiros de tag team, que também estão na gaiola com eles, eventualmente colocam suas próprias vendas e assumem o controle.

A luta, como você pode prever, eventualmente desce ao caos e os dois árbitros mal conseguem conter as frustrações no show.

Depois de revisar o vídeo em várias ocasiões, parece incerto quem foi o verdadeiro vencedor da luta – mas pode-se dizer com um grau de certeza que a integridade do esporte provavelmente não aumentará por causa do clipe.

Você pode ver todo o evento neste link, mas esteja avisado, o concurso de MMA de olhos vendados é apenas uma pequena parte de algumas das palhaçadas surreais em exibição.