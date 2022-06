Mourinho, técnico da Roma, planeja reencontro de Ronaldo – mídia — CMIO Esportes

José Mourinho está tentando tentar Cristiano Ronaldo de volta à Serie A, de acordo com relatos

O técnico da Roma, José Mourinho, está tentando tirar proveito das frustrações de Cristiano Ronaldo no Manchester United, garantindo um acordo para devolver o astro português ao futebol italiano, segundo relatos.

Ronaldo tem um ano restante em seu contrato em Old Trafford (com uma opção de outro se for mutuamente acordado), mas diz-se que ficou frustrado com a inatividade do clube no mercado de transferências após a posse do técnico holandês Erik ten Hag como o Red Novo gerente do Devils.

O United está ligado a uma galáxia de estrelas do futebol, incluindo o ala do Ajax, Antony, e o criativo craque do Barcelona, ​​Frenkie de Jong – mas a revolução no clube começou devagar sob o novo regime.

E por um relatório da Itália Retransportea aparente relutância em selar alguns acordos de alto nível deixou Ronaldo uma figura desamparada e pode apressar sua saída do clube pela segunda vez.

O veículo afirma que o ex-zagueiro da Roma Fabio Petruzzi, que ainda mantém laços estreitos com o clube, foi informado pela hierarquia do clube que está investigando se Ronaldo poderia ser tentado a retomar sua parceria com José Mourinho.

A dupla portuguesa passou três anos trabalhando lado a lado quando se cruzaram no Real Madrid entre 2010 e 2013.

Também foi relatado nesta semana que o Bayern de Munique investigou a possibilidade de contratar Ronaldo para substituir o artilheiro Robert Lewandowski, mas acabou decidindo que um acordo seria muito difícil de concluir.

Vários dos grandes nomes da Europa, no entanto, tomaram conhecimento dos crescentes rumores de que Ronaldo está buscando uma estratégia de saída do Manchester United – principalmente devido ao fracasso em se classificar para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Ronaldo, que completa 38 anos em fevereiro, deseja mais uma coroa da Liga dos Campeões antes de finalmente decidir pendurar as chuteiras.

O várias vezes vencedor do Ballon d’Or já havia falado de sua empolgação com a nomeação de Ten Hag após os feitiços desastrosos do chefe interino Ralf Rangnick e do homem que ele substituiu, Ole Gunnar Solskjaer.

“O que eu sei sobre (ten Hag) é que ele fez um trabalho fantástico pelo Ajax, que ele é um técnico experiente. Mas precisamos dar-lhe tempo,” Ronaldo disse ao site oficial do Manchester United depois que Ten Hag foi confirmado como chefe.

“As coisas precisam mudar do jeito que ele quer. Espero que tenhamos sucesso, é claro, porque, se você tiver sucesso, todo Manchester terá sucesso também. desejo-lhe o melhor.”

Nem sempre foi fácil entre Ronaldo e Mourinho no Real Madrid, depois que Ronaldo notou há vários anos seu descontentamento com o estilo de jogo defensivo de Mourinho.

No entanto, a relação foi mutuamente benéfica: eles combinaram um título de La Liga, uma Copa Del Rey e uma Supercopa da Espanha durante sua passagem pela capital espanhola.