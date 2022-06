A estrela da NHL Ovechkin impressiona em partida de futebol do Dínamo de Moscou (VÍDEO) — CMIO Esportes

O capitão do Washington Capitals foi uma presença dominante na partida de exibição

Os talentos esportivos do atleta ativo mais popular da Rússia, Alexander Ovechkin, não se limitam apenas ao hóquei no gelo, ao que parece.

No sábado, o capitão do Washington Capitals brilhou em uma partida amistosa de futebol pelo Dínamo de Moscou e precisou de apenas 11 minutos para deixar sua marca.

O jogador de 36 anos usava o número ‘3’ em homenagem ao seu pai Mikhail, que já jogou pelo clube, bem como as chuteiras que a lenda da Roma Francesco Totti costumava usar.

Mas os entusiastas do hóquei notaram que Ovechkin marcou seu único gol do jogo na área do campo que é conhecida como seu “escritório” na pista.

Espreitando na parte superior da área de seis jardas, ou área de pênalti no hóquei, Ovechkin recebeu um passe reverso do atacante russo Fyodor Smolov e, em seguida, disparou um chute de pé esquerdo dentro do poste que abriu o placar para seu time contra uma equipe de blogueiros representando o FC Amkal.

Ovechkin até repetiu sua costumeira comemoração de gol no hóquei e depois disse após a goleada de 5 a 0 que seu sonho “tornar-se realidade” na pontuação. Além disso, ele também deu crédito a seus companheiros de equipe por encontrá-lo em uma curta entrevista ao Sports.ru.

“Sou esquisito. Escrevo com a mão direita, arremesso com a esquerda, chuto a bola com o pé esquerdo e jogo hóquei com a mão direita. É assim que sou”. Ovechkin também disse à MatchTV.

Em um ponto do jogo, a potência de 6 pés3in atraiu atenção adicional pela maneira sem esforço com que ele eliminou um membro muito mais baixo da oposição que tentava desafiá-lo pela bola.

Um fã do Twitter disse que ele estava “caras caminhoneiros” em campo enquanto outro comentou que ele parecia “hilariamente grande” ao jogar o jogo bonito.

Ovechkin, que era capitão como é nos Capitals, deixou a ação pouco depois de marcar e entregou a braçadeira de capitão a Daniil Fomin.

Perguntado se tinha alguma dúvida sobre jogar no jogo, Ovechkin respondeu que não, mas estava mais preocupado com o fato de que estar no hóquei fora de temporada poderia afetar seu desempenho, levando-o a se perguntar como se sentiria fisicamente.

“Percebi que seria difícil já no aquecimento”, Ovechkin revelou, acrescentando que estava muito quente e que isso o obrigou a se encharcar com água em “aquecer” e “estupidez”.













“Mas eu entrei no jogo mais ou menos normalmente. É bom que eu acompanhei Fyodor Smolov, como ele se move. Me ajudou muito que eu observei seus movimentos e interagi com ele.” Ovechkin afirmou.

Ovechkin dedicou sua exibição ao pai e disse que a partida “foi mais para ele do que para mim”.

Quando perguntado pela Match se um dia jogaria futebol como seu pai e seu avô, o filho Sergei respondeu: “Nunca! Só hóquei”.

Não mostrando sinais de desaceleração, apesar de seus anos avançados, Ovechkin está saindo de uma temporada recorde na capital dos EUA, onde se tornou o jogador mais velho a marcar mais de 50 gols em uma temporada da NHL.