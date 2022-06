Ministro do Esporte revela número de eventos que a Rússia perdeu — CMIO Esportes

A Rússia foi despojada de uma infinidade de torneios após uma recomendação do COI

O ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, alertou o mundo do esporte que a falta de competição de atletas russos proibidos é prejudicial para todos os envolvidos, ao mesmo tempo em que afirma o número preciso de eventos que seu país foi despojado devido ao conflito na Ucrânia.

A Rússia perdeu grandes competições esportivas nos últimos meses após uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro de que as federações não deveriam convidar atletas russos para competições nem sediar torneios no país.

Isso levou a Rússia a ser privada de eventos como a final da UEFA Champions League, marcada para São Petersburgo em maio, e os campeonatos mundiais de vôlei e hóquei no gelo, planejados para 2022 e 2023, respectivamente.

O ministro do Esporte, Matytsin, agora colocou um número exato sobre o número de eventos removidos da Rússia.

“A partir de 25 de maio, as organizações esportivas internacionais cancelaram/adiaram 186 eventos esportivos internacionais planejados na Rússia em 2022-2023, incluindo 36 grandes eventos esportivos internacionais”. disse Matytsin, que chefia uma delegação russa em visita à Índia.













O ministro acrescentou que as autoridades esportivas russas foram encarregadas de buscar compensação por eventos cancelados – algo que a União Russa de Futebol (RFU) já disse que fará com a UEFA e a FIFA.

Mas como os atletas russos e bielorrussos enfrentam proibições generalizadas, Matytsin alertou que não seriam apenas os atletas dos dois países que sofreriam.

“Esta teoria [of a damaging absence of competition] aplica-se não apenas a nós, mas a todos os esportes mundiais – a falta de competição com atletas russos é prejudicial”, Matytsin disse, conforme citado pela RIA Sport.

Matytsin alertou anteriormente que o esporte mundial não pode esperar desenvolver “normalmente” sem a participação de atletas russos, argumentando que várias federações já haviam percebido seus erros na tentativa de alienar o esporte russo.













Por outro lado, Matytsin disse na quinta-feira que a Rússia também está intensificando seus esforços para realizar torneios para seus atletas e para os de outros países.

“De fevereiro a maio de 2022, mais de 30 competições internacionais foram realizadas na Rússia” disse o ministro.

Depois que os atletas russos foram banidos na véspera dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim, em março, a Rússia prontamente organizou um evento alternativo no resort siberiano de Khanty-Mansiysk – algo que prometeu continuar a fazer.

Matytsin aproveitou sua visita à Índia para discutir o fortalecimento dos laços esportivos entre os dois países, sugerindo que a Rússia estaria mais do que disposta a ajudar a Índia na organização de uma futura edição dos Jogos Olímpicos, caso seja concedido o direito de sediar.