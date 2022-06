Tribunal esportivo apoia russos no ‘triunfo da lei sobre a política’ – CMIO Esportes

Três oficiais russos foram liberados para participar das eleições da Federação Internacional de Halterofilismo (IWF)

O russo Maxim Agapitov foi liberado para concorrer à presidência da Federação Internacional de Halterofilismo (IWF) depois que o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu a favor de seu recurso contra a proibição. A decisão também liberou os russos Dmitry Chernogorov e Aleksandr Kishkin para se candidatarem a cargos na IWF.

O Painel de Determinação de Elegibilidade da IWF (EDP) havia dito anteriormente que o trio não era elegível para ser indicado pela Federação Russa de Halterofilismo (RWF). No entanto, em um veredicto na quinta-feira, o CAS disse que o painel não tinha “jurisdição” para impedi-los de ficar de pé.

“O Painel do CAS encarregado dos assuntos considerou que a IWF EDP não tinha jurisdição para impedir que a RWF nomeasse candidatos para as eleições”, ler uma instrução CAS.

“Com efeito, tal decisão é de natureza disciplinar e, conforme dispõe o artigo 13.º da Constituição da IWF, não cabia à IWF EDP pronunciar-se sobre a suspensão da RWF à luz do artigo 13.12 da Constituição da IWF, mas apenas para determinar a elegibilidade dos candidatos de acordo com a Constituição da IWF.”













A decisão vem antes das eleições da IWF planejadas para este fim de semana em um congresso na capital albanesa, Tirana.

Agapitov deve se candidatar a presidente da IWF, tesoureiro secretário geral, vice-presidente e um cargo no Conselho Executivo.

Kishkin foi indicado pela RWF para um lugar no Comitê Técnico da IWF, enquanto Chernogorov está buscando um lugar no Comitê de Treinamento e Pesquisa.

A IWF tentou impedir a RWF de nomear funcionários citando violações de doping anteriores, também considerando funcionários da Tailândia e do Egito inelegíveis.

Depois de ser liberado para concorrer, a inclusão de Agapitov significaria que há 11 candidatos ao cargo de presidência da IWF.

O advogado Mikhail Prokopets, que defendeu os interesses de Agapitov e outros representantes russos, disse à TASS que a decisão de quinta-feira foi o único resultado correto.

“Estamos felizes que o tribunal tenha levado em consideração todos os nossos argumentos”, disse. ele disse.

“Francamente, estávamos com medo de que a difícil situação política pudesse ter influenciado o veredicto do CAS.

“Decisões a favor dos russos agora são muito difíceis, mesmo que haja motivos sérios.

“Mas devemos prestar homenagem ao Tribunal Arbitral do Esporte de Lausanne, que neste caso provou o triunfo da lei, não da política.”













Agapitov, 52, é um ex-campeão mundial e nacional de levantamento de peso. Ele chefia a RWF desde 2016 e foi eleito para o Comitê Executivo da IWF em 2017.

Falando sobre suas chances nas eleições, Agapitov sugeriu que era “muito cedo para dizer”.

“Está claro que nossa campanha eleitoral foi prejudicada” ele disse à Match TV.

“Acho que meus oponentes tinham esse programa para que não aparecêssemos nas eleições da IWF como candidatos.”

De acordo com Inside the Games, a próxima votação é “um dos mais importantes na história do levantamento de peso”, depois que o esporte não foi incluído no programa provisório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 devido a preocupações de governança.