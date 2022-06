Detalhes revelados do movimento de boxe da rainha da patinação russa — CMIO Esportes

Alina Zagitova está entrando no ringue – embora não seja o que alguns esperavam

A campeã olímpica de patinação artística Alina Zagitova participará de uma sessão de treinamento de exibição com a ex-estrela do boxe russo Oleg Saitov em Moscou no final deste mês, foi confirmado. Zagitova recentemente provocou uma mudança para o boxe, provocando especulações de que a rainha da medalha de ouro de 2018 poderia até participar de uma luta de exibição.

“Esta não é uma competição com Alina, mas uma master class. me ofereceram [the chance]e de bom grado concordei em conduzir uma master class com nossa linda patinadora artística”, disse Saitov, duas vezes medalhista de ouro olímpico.

“Estou muito satisfeito que Alina começou a lutar boxe! O boxe é um esporte interessante em qualquer idade.

“O que vai estar no programa? A coisa mais importante no boxe é a defesa, a capacidade de se defender, se movimentar, atacar.

“Ou seja, deve haver um conjunto de habilidades. Quando uma pessoa só sabe golpear, perde a defesa, e isso é ruim”.

O ‘sparring de exibição’ está programado para acontecer no complexo esportivo Luzhniki, em Moscou, em 25 de junho, como parte do Dia do Esporte da capital russa.

Zagitova, 20, recentemente brincou em seus canais de mídia social que ela estava “preparando-se para algo novo”, compartilhando imagens de si mesma usando luvas de boxe e fazendo padwork na academia.

Isso colocou a imprensa russa em excesso, com casamenteiros clamando por um confronto de exibição com nomes como a rainha do pop Olga Buzova e vários outros nomes do showbusiness russo e além.

Um confronto com o campeão olímpico de Tóquio 2020, Albert Batyrgaziev, foi então relatado, provocando temores de uma incompatibilidade perigosa, mesmo em termos de treinamento.

Batyrgaziev confirmou à RIA Sport na quinta-feira que ele realmente estava escalado para um evento de treinamento com Zagitova, mas não pôde comparecer, pois está atualmente incapacitado.

“Infelizmente, devido a uma lesão antiga que me incomodou na última luta, não poderei participar de um treino aberto com Alina Zagitova que deveria acontecer como parte do Moscow Sports Day em 25 de junho. a ideia foi ótima, mas a lesão não me dá a oportunidade de participar”, disse. disse a estrela.













Apesar da especulação inicial de um concurso de exibição, o flerte de boxe de Zagitova parece ser mais modesto na forma de sua sessão de treinamento com Saitov, 48, embora provavelmente ainda seja de interesse para sua legião de fãs.

Campeã olímpica nos Jogos de PyeongChang em 2018 e campeã mundial no ano seguinte, Zagitova anunciou em dezembro de 2019 que faria uma pausa na carreira.

Embora não tenha anunciado oficialmente sua aposentadoria, a estrela da patinação não competiu oficialmente desde então, em vez disso, patina em shows de exibição e embarca em uma carreira de apresentadora na TV russa.

Seu crossover de boxe marca o último movimento de uma estrela da patinação russa em um esporte diferente, depois que a medalhista de prata olímpica de 2022 Alexandra Trusova recentemente tentou o salto em distância durante um evento que promove o atletismo em Moscou.