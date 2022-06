Alemanha permite que jogadores de futebol trans escolham times masculinos ou femininos — CMIO Esportes

Autoridades do futebol alemão permitirão que jogadores trans decidam para quais times se classificam

Uma nova declaração da Federação Alemã de Futebol (DFB) afirmou que os jogadores transgêneros, intersexuais e não binários terão a opção de jogar por times masculinos ou femininos. É um movimento que contrasta com várias regras em vários outros esportes no que é um tópico cada vez mais quente no esporte global.

O regulamento, que entrará em vigor na temporada 2022-23, foi aprovado na quinta-feira e se aplicará a todos os níveis do futebol alemão, incluindo níveis juvenil, futsal e amador para jogadores cujo estado civil seja descrito como ‘diverso’ ou ‘não especificado’ ‘.

“Aplica-se a jogadores transgêneros que agora podem trocar em um horário autodeterminado ou permanecer inicialmente no time em que jogavam anteriormente”, disse a DFB em seu comunicado.

“Desde que a atividade esportiva não afete a saúde da pessoa enquanto estiver tomando medicação, a pessoa pode participar do jogo, razão pela qual o novo regulamento exclui a relevância do doping.”













A medida foi bem recebida por Sabine Mammitzsch, que supervisiona o futebol feminino e feminino na Alemanha, que alegou que a situação em relação aos direitos dos jogadores trans, intersexuais ou não binários precisava de muita clareza.

“As associações estaduais e regionais, mas também pessoas relevantes em nível de base, sinalizam há muito tempo que há incertezas sobre como acomodar atores transgêneros, intersexuais e não binários”, disse Mamitzsch.

“Por isso, congratulam-se com a introdução de uma regra nacional abrangente sobre o direito de jogar.”

Ativistas de direitos trans e igualdade saudaram a legislação apresentada pela DFB, que vem depois que as autoridades da natação anunciaram recentemente a proibição de atletas transgêneros de eventos femininos.

A International Rugby League também mudou para introduzir regras que proíbem atletas transgêneros de participar de partidas femininas.

No entanto, o ex-jogador de futebol da Premier League Thomas Hitzlsperger, que é o oficial de igualdade da DFB, saudou o que vê como um movimento de inclusão.

“Com a regulamentação do direito de jogar, estamos criando outros pré-requisitos importantes para permitir que jogadores de diferentes identidades de gênero joguem,”, disse o ex-jogador do Aston Villa – que se assumiu gay em 2014 -.













A DFB também afirmou que opera um teste dessas regras desde 2019 e determinou que a mudança não afetará a integridade competitiva de suas competições.

“A experiência mostrou que isso não compromete a integridade da competição”, acrescentou o comunicado da DFB.

“Afinal, todas as pessoas têm diferentes forças e habilidades físicas que só levam ao sucesso em equipe, independentemente do sexo.”

A DFB também disse que nomeará pessoas para trabalhar ao lado de jogadores transgêneros, intersexuais e não binários para ajudar em sua integração, além de introduzir regras para proteger os jogadores da violência e da discriminação.