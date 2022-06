Empresário de Khabib faz declaração ousada de retorno ao UFC – CMIO Esportes

Já se passaram quase dois anos desde que Khabib Nurmagomedov competiu no cage, mas as habilidades do astro russo aposentado do UFC continuam sendo suficientes para conquistar o ouro na divisão dos médios, de acordo com seu empresário.

Nurmagomedov competiu até 155lbs durante a maior parte de sua carreira de lutador invicto, conquistando o ouro do UFC e o status de número um do pound-for-pound ao longo do caminho, mas se ele alguma vez optasse por voltar ao cage para um último hurra, Ali Abdelaziz diz que não até mesmo o fenômeno dos médios Israel Adesanya teria uma mudança contra ele.

O grande russo certamente se manteve ocupado desde que deu um tempo em sua própria carreira de combate após uma vitória decisiva por finalização contra Justin Gaethje em Abu Dhabi em setembro de 2020.

Ele passou a treinar vários lutadores russos, principalmente guiando o lutador que muitos veem como seu sucessor no UFC, Islam Makhahev, rumo ao título mundial.

Khabib também passou algumas horas meticulosas administrando sua própria promoção de luta, Eagle FC.













E falando ao site de MMA Sherdog, Abdelaziz disse que se seu lutador sentir vontade de calçar as luvas de 4 onças por mais tempo, um retorno à divisão que ele comandou no final de sua carreira é improvável.

“Khabib agora pesa 200 libras”, disse Abdelaziz, que lidera o grupo de gestão Dominance MMA.

“Se Khabib chegar amanhã e cortar para 185, ele pararia Israel Adesanya em três rodadas. Eu vejo isso. Ele vence pesos pesados, meio-pesados, meio-médios, pesos leves – ele é imparável agora. Ele é como um trator.”

Israel Adesanya, no entanto, seria visto por muitos como uma ordem (literalmente) difícil. O neozelandês nascido na Nigéria tem sido imparável no peso médio ao longo de sua carreira, com a única derrota em seu livro na divisão dos meio-pesados.

Fora isso, Adesanya é um perfeito 22-0 com 185 libras.

Não importa, porém, afirma Abdelaziz.

“Mas estilos – se Khabib quiser voltar e falar com Dana White e falar: ‘Deixa eu lutar no peso médio’, ele vai finalizar Israel em três rounds porque o estilo das lutas,” ele prometeu

“Israel não pode parar sua luta. Ele não pode parar seu grappling. Mas marcante, claro, Israel é o melhor atacante do planeta.”













Abdelaziz, que atuou como uma líder de torcida muito eficiente durante grande parte da carreira de Khabib, acrescentou que Nurmagomedov pode voltar ‘hoje’ e ganhar o título mundial, se assim o desejar.

“Ele pode voltar e lutar no peso médio e se tornar um campeão hoje”, disse Abdelaziz. “Ele está sempre em boa forma, está sempre de bom humor e nunca se sabe. Honestamente, ele disse: ‘Eu nunca vou lutar de novo.’ Mas às vezes eu sinto que ele quer.

“Porque eu disse: ‘Ei, por que você é tão duro com os caras?’ Ele disse: ‘Oh, eu tenho que mostrar a eles quem é o chefe.’ Mas, na realidade, você nunca sabe o que acontece.

“Talvez façamos ‘The Ultimate Fighter’ com Tony Ferguson e eles enlouqueçam um com o outro e acabem brigando no final da temporada. Nunca se sabe.”