Ronaldo emite ultimato de transferência – mídia — CMIO Esportes

O atacante português está preocupado com a falta de atividade de transferências do Manchester United

Cristiano Ronaldo confidenciou que está disposto a deixar o Manchester United neste verão, a menos que o clube faça grandes movimentos no mercado de transferências para apoiar o novo técnico Erik ten Hag, de acordo com um relatório.

Ronaldo, de 37 anos, tem mais um ano de contrato com o clube de Old Trafford, com a opção de mais uma temporada além disso, mas pode desistir antes mesmo da próxima temporada.

Isso está de acordo com uma reportagem do jornal português Record, que afirma que Ronaldo disse a seu círculo íntimo que a falta de atividade de transferência para revisar o fraco time do Manchester United poderia levá-lo a procurar outro lugar.

A estrela número sete – que foi o artilheiro do United em seu retorno na última temporada com 24 gols em 38 jogos em todas as competições – deu publicamente seu apoio ao novo técnico Ten Hag, que substituiu o técnico interino Ralf Rangnick.













“O que eu sei sobre (ten Hag) é que ele fez um trabalho fantástico pelo Ajax, que ele é um técnico experiente. Mas precisamos dar-lhe tempo”, Ronaldo disse sobre o holandês em comentários ao site do Man Utd.

“As coisas precisam mudar do jeito que ele quer. Espero que tenhamos sucesso, é claro, porque, se você tiver sucesso, todo Manchester terá sucesso também. Desejo-lhe o melhor.

“Estamos felizes e empolgados, não apenas como jogadores, mas também como torcedores. Desejo-lhe o melhor e vamos acreditar que, no próximo ano, vamos ganhar troféus.”

Ronaldo e Ten Hag teriam falado várias vezes, enquanto o novo chefe do Old Trafford descreveu o atacante como “magnífico.”

Mas a nomeação do ex-jogador do Ajax não será suficiente para apaziguar um Ronaldo preocupado, com reivindicações dramáticas que a estrela está mesmo à beira de um “colapso nervoso” sobre a falta de atividade de transferência do United até agora nesta janela.

O United tem sido principalmente ligado ao craque holandês do Barcelona, ​​Frenkie de Jong, e diz-se que está conversando com o meio-campista dinamarquês Cristian Eriksen depois que ele fez um retorno bem-sucedido à Premier League com Brentford após seu susto no coração da Euro 2020.

Em outros lugares, o United está ligado ao jovem atacante brasileiro do Ajax, Antony.













Mas com a saída do agente livre Paul Pogba, quase certamente para a Juventus, o United precisará fazer negócios significativos depois de cair para o menor número de pontos da Premier League na última temporada, quando terminou em sexto na tabela.

Como esperado de um dos maiores craques de todos os tempos, Ronaldo contribuiu com um fluxo constante de gols, mas a estrela portuguesa frequentemente era uma figura frustrada em campo durante uma campanha insípida da equipe.

Foi sugerido que, caso Ronaldo deixe o United, um destino em potencial poderia ser o Bayern de Munique, onde o atacante polonês Robert Lewandowski está pressionando por uma saída neste verão.

Essas alegações foram refutadas em outros lugares, no entanto, com o presidente do Bayern, Herbert Hainer, dizendo em 2020 que Ronaldo seria “muito velho” para eles.