Treinador de luta livre do Daguestão salva pessoas de um acidente de carro em chamas (VÍDEO) — CMIO Esportes

Arslanbek Aliyev ajudou no resgate de seis pessoas de um carro em chamas em Moscou

Arslanbek Aliyev estava no lugar certo na hora certa para ajudar as infelizes vítimas de um acidente de carro em alta velocidade em Moscou na manhã de sexta-feira.

Imagens de circuito interno de TV do acidente mostram a Mercedes de cor escura cortando a traseira de um táxi amarelo ao passar por um cruzamento, desviando o carro de seu curso e enviando-o para a parede de um prédio na capital russa.

O carro colidiu com o prédio na Zubovsky Boulevard a uma velocidade significativa e quase imediatamente explodiu em chamas.

Aliyev, 38 anos, ex-vencedor do campeonato russo de luta livre, entre vários outros prêmios, e que atualmente é o treinador da equipe de luta juvenil do Daguestão, estava na área para visitar amigos e rapidamente correu para o local depois de testemunhar o acidente para oferecer ajuda aos ocupantes do carro.

“Nós correu ao som do fogo, imediatamente o carro começou a queimar”, explicou Aliyev mais tarde.

Ele acrescentou que a polícia tentou contê-los oferecendo assistência, mas com a ajuda de outros transeuntes, ele conseguiu quebrar as janelas do carro e ajudar as pessoas a sair do acidente.

No entanto, ele também afirmou que o motorista e o passageiro da frente, infelizmente, não pareciam ser salvos.

“A polícia nos proibiu de nos aproximar,” ele explicou. “Quebramos as janelas, portas com caras árabes. Eles foram os primeiros a começar tudo. E eles tiraram todos os caras. Os da frente, que estavam espremidos, não conseguiram (puxar), houve um incêndio muito forte.”

A promotoria de Moscou confirmou mais tarde que duas pessoas morreram no acidente e seis foram tratadas no hospital.

O heroísmo de Aliyev foi notado na Duma do Estado, com pelo menos um membro pedindo que o veterano de luta livre do Daguestão fosse oficialmente homenageado por seu ato de bravura.