Sucessor de Abramovich aprova o gigantesco pote de transferências do Chelsea – relatório – CMIO Esportes

Os fundos não secaram em Stamford Bridge após a saída de Roman Abramovich do clube, de acordo com um relatório

Os bilhões de Roman Abramovich podem ter secado no oeste de Londres, mas isso não significa que a sede de gastos do Chelsea foi saciada após relatos de que o novo co-proprietário Todd Boehly deve aprovar um ataque de £ 200 milhões (US $ 245 milhões) à transferência mercado em uma tentativa de fechar a lacuna sobre os líderes da Premier League Manchester City e Liverpool.

Tuchel e Chelsea terminaram em terceiro na última campanha de Abramovich na Premier League com o clube, mas apesar de um início de temporada promissor, eles não conseguiram sustentar um desafio sério e terminaram cerca de 19 pontos atrás do eventual vencedor Man City.

Grande parte das dificuldades do Chelsea pode ser atribuída à incapacidade de conseguir um artilheiro comprovado.

Pensava-se que Romelu Lukaku, que custou quase 100 milhões de libras na última temporada, era a peça que faltava no quebra-cabeça, mas o atacante belga está prestes a ser emprestado de volta à Inter de Milão com o rabo entre as pernas após uma temporada desastrosa em que ele marcou apenas 14 gols em 44 jogos – o que, apesar de ficar bem abaixo das expectativas, ainda fez dele o artilheiro do clube.













Foi reconhecido ao longo deste período de tumulto na história do clube que um atacante financiável é necessário para que eles tenham ambições realistas de pegar o Manchester City e o Liverpool – e todas as indicações são de que Boehly está mais do que feliz em aprová-lo.

O americano já deixou uma marca em seu curto período no clube desde que assumiu junto com um consórcio Clearlake Capital.

Houve uma notável rotatividade no conselho, com a renúncia do presidente Bruce Buck – enquanto a guru de transferências de Abramovich, Marina Granovskaia, também está deixando o clube.

Isso também se refletiu na equipe de jogadores, com os zagueiros Antonio Rudiger e Andreas Christensen deixando o clube em transferências gratuitas em busca do sol espanhol.

E com um trabalho considerável necessário, o Telegraph relata que Boehly entregou a Tuchel £ 200 milhões para gerar um desafio pelo título.

Estima-se que até seis novas contratações cheguem ao clube durante o verão. Defensores são necessários, com nomes como Jules Kounde, do Sevilla, um alvo de longo prazo para o clube, enquanto o zagueiro holandês da Juventus, Mathijs de Ligt, também cobiçou.













Mas se são necessários objetivos, os reforços são muito necessários na frente.

Raheem Sterling, o internacional inglês considerado excedente aos requisitos do Man City após a contratação de Erling Haaland, está interessado em uma mudança se os dois clubes chegarem a um acordo, enquanto o agente livre do Barça Ousmane Dembele também foi observado.

Robert Lewandowski – um dos artilheiros mais comprovados do futebol mundial – também está na lista de compras, mas acredita-se que ele prefira uma mudança para o Barcelona depois de decidir deixar o Bayern de Munique.

Outro homem do City, Gabriel Jesus, assim como o atacante brasileiro do Everton, Richarlison, estão na lista de alvos, embora Jesus pareça estar perto de mudar para o rival londrino Arsenal.

O Chelsea ainda não selou nenhuma contratação até agora neste verão, mas falando recentemente, Tuchel afirmou o quão importante era revitalizar a equipe assim que as sanções ligadas a Abramovich ao clube fossem levantadas.

“Se você olhar para o ano passado, estivemos apenas entre os três primeiros, isso é muito bom e sempre há espaço para melhorias. O nível de consistência do City e do Liverpool foi demais para nós, foi muito alto”, disse ele no final da temporada passada.

“Não será mais fácil diminuir esta diferença, porque enquanto somos obrigados a ser passivos, eles estão melhorando seus elencos. Mas esse é o desafio, e precisamos ser rápidos e inteligentes quando é possível ter um time competitivo.”