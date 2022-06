Os EUA prometem corrigir um erro embaraçoso com o detido Griner – CMIO Esportes

As autoridades americanas disseram que uma ligação entre a estrela feminina de basquete Brittney Griner e sua esposa foi remarcada, depois de um erro na embaixada dos EUA em Moscou, significava que o par não poderia falar no fim de semana. Griner está atualmente detido na Rússia por acusações de drogas, enquanto sua esposa está de volta aos EUA.

“Isso foi um erro. É um erro que trabalhamos para corrigir, ” O porta -voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse a repórteres na terça -feira, informou a Associated Press. “A chamada foi remarcada e ocorrerá em ordem relativamente curta”.

A chamada original entre Griner e seu parceiro, Cherelle Griner, havia sido agendada para o sábado, mas nunca aconteceu. Cherelle Griner disse que inicialmente suspeitava que as autoridades russas tivessem sido culpadas, apenas para saber que o incidente estava com incompetência nos EUA.

Brittney Griner tentou chamar seu cônjuge 11 vezes durante um período de várias horas sobre o seu quarto aniversário, mas surgiu que o número que ela havia recebido pelos funcionários era para uma linha que não estava de repolho nos fins de semana.

Para ser conectado, a chamada deve passar pela estação de guarda marinha na embaixada dos EUA em Moscou, mas aparentemente foi reformulada por um local remoto. O preço oficial do Departamento de Estado afirmou que o erro foi agravado por restrições de pessoal na embaixada devido a restrições russas.













No entanto, falando no início desta semana, Cherelle Griner estava contundindo suas críticas às autoridades dos EUA depois que ela foi negada a chance de falar com seu parceiro pela primeira vez desde que a estrela do basquete foi presa.

“Eu acho inaceitável e não tenho confiança em nosso governo agora,” disse

“Se eu não posso confiar em você para fazer uma ligação de sábado fora do horário comercial, como posso confiar em você para realmente negociar em nome de minha esposa para voltar para casa? Porque é uma pergunta muito maior do que fazer uma ligação de sábado. ”

secretário de imprensa da Casa BrancaKarine Jean-Pierre disse que a ligação mal “Erro infeliz”. e afirmou isso “Qualquer americano que é realizado no exterior é uma prioridade para este presidente.”

De acordo com Jean-Pierre, Cherelle Griner falou com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, embora não houvesse clareza sobre se ela encontraria o presidente Biden para discutir o destino de sua esposa. Também não havia data exata prevista para quando a chamada remarcada ocorreria.

No mês passado, o Departamento de Estado dos EUA mudou sua designação de Brittney Griner para “Detido injustamente”. Significando que seu caso foi colocado sob a supervisão do enviado presidencial especial para assuntos de reféns.













Griner foi detido em 17 de fevereiro no aeroporto de Sheremetyevo, nos arredores de Moscou, depois que um cão sniffer alertou a equipe para sua bagagem, com uma pesquisa subsequente encontrando cartuchos de petróleo de vape proibido.

A detenção de Griner foi estendida por um juiz do Tribunal Distrital na semana passada, o que significa que ela permanecerá sob custódia até pelo menos 2 de julho. Se considerada culpada, ela poderá enfrentar até 10 anos de prisão por acusações de contrabando de drogas.

A estrela do basquete-que é duas vezes campeã olímpica e sete vezes All-Star da WNBA-viajava para a Rússia para jogar pela UMMC Ekaterinburg durante a entressafra da WNBA, algo que ela fez desde 2014. A equipe americana de Griner é a Phoenix Mercury .

Embora essa noção tenha sido demitida pelo porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista à American Media nesta semana.

Peskov disse que Griner, 31, foi acusado de violar a lei russa e deve enfrentar o processo legal necessário, como qualquer outra pessoa.