As novas restrições de transgêneros sinalizam repensar o esporte? — CMIO Esportes

Decisões recentes alimentaram o debate acalorado sobre a participação trans no esporte feminino

Mudanças em suas políticas de organizações como a UCI e a natação FINA aumentaram o já acalorado debate sobre a participação trans no esporte feminino.

A disputa não mostrou sinais de diminuir, com muitos recebendo novas restrições impostas a mulheres transgênero que pretendem competir contra suas rivais nascidas no sexo feminino, enquanto ativistas continuam acusando os órgãos governamentais de discriminação.

Aqui, examinamos algumas das principais questões que cercam um dos temas mais polarizadores da era moderna.



Como chegamos aqui? Embora o debate trans tenha chegado às manchetes novamente nos últimos dias, é um argumento que vem fervendo intensamente no esporte há muito mais tempo. Lançado em novembro de 2021, a estrutura do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre justiça, não discriminação e inclusão com base na identidade de gênero e variações de sexo teria três anos de elaboração, mas chegou logo após a levantadora de peso Laurel A aparição de Hubbard nas Olimpíadas de Tóquio 2020, onde ela se tornou a primeira atleta abertamente transgênero a competir em uma edição dos Jogos.









Nos EUA, a nadadora Lia Thomas, da Universidade da Pensilvânia, que competiu na equipe masculina até 2019, começou a bater recordes para a equipe feminina do instituto da Ivy League quando o debate trans atingiu níveis ainda maiores de rancor. Tal como aconteceu com Hubbard, a participação de Thomas dividiu a opinião entre seus colegas e a sociedade em geral, enquanto no Reino Unido a ciclista transgênero Emily Bridges também ganhou as manchetes. A estrutura do COI recomendou a remoção completa dos limites de testosterona – apesar dos requisitos anteriores de atletas trans estarem abaixo de 10 nanomoles por litro 12 meses antes de competir – enquanto repassava a responsabilidade às federações esportivas individuais para fazer suas próprias regras. Meio ano desde o lançamento dessa estrutura, muitas federações que buscam novas temporadas ou grandes eventos, como Copas do Mundo e campeonatos mundiais, estão fazendo exatamente isso e começaram a lançar suas próprias políticas que, em alguns casos, proibiram completamente a participação trans no esporte feminino. .

Quais mudanças foram feitas? Na semana passada, a UCI mudou seu nível permitido de testosterona para 2,5 nanomoles por litro (nmol/L) durante um período de 24 meses, depois que suas regras anteriores exigiam que ciclistas transgêneros tivessem níveis de testosterona abaixo de 5 nmol/L em um período de 12 período de um mês antes de competir. No caso da ciclista britânica Bridges, isso significa que ela não poderá participar de competições até 2023, no mínimo.









Dias depois, membros do órgão global de natação FINA votaram a favor da proibição de todos os atletas transgêneros que completaram qualquer parte da puberdade masculina. Além disso, pretende estabelecer uma categoria ‘aberta’ para atletas trans no futuro. No momento, nadadores trans, como o controverso nadador universitário da UC Thomas, não poderão ir às Olimpíadas de Paris 2024 ou competir nos esquadrões de natação feminina da equipe dos EUA, que Thomas já havia expressado ser seu sonho. No rugby, a International Rugby League (IRL) decidiu proibir totalmente as mulheres trans em partidas internacionais até determinar uma nova política que será instalada após a Copa do Mundo em novembro, na qual jogadores trans não poderão participar. Reagindo à decisão da FINA, o chefe da World Athletics, Sebastian Coe, que anteriormente pediu cautela ao decidir políticas de participação trans e alertou que o futuro do esporte feminino é “frágil”deu a entender que seu corpo poderia seguir o exemplo.

A situação nos EUA

Nos Estados Unidos, alguns estados, como a Louisiana, aprovaram leis que proíbem atletas transgêneros de participar de esportes femininos e femininos. Embora a natação dos EUA agora exija evidências de que a concentração de testosterona no soro de um atleta tenha sido inferior a 5 nmol/L durante um período de 36 meses para nadadores trans participarem de competições, a autoridade universitária da NCAA – que tem uma taxa de 10 nmol/L limite de acordo com a política anterior do COI – disse que não seguirá a liderança do órgão nacional, efetivamente abrindo caminho para outros, como Thomas, surgirem na próxima temporada.

A FIFA vai contra a corrente? O futebol pode ser um esporte para ir contra a recente tendência de restringir a participação de trans no esporte feminino, de acordo com alguns relatórios. No mesmo dia da recente votação da FINA, foi alegado que a autoridade global do futebol, a FIFA, está se preparando para lançar uma nova estrutura que reduzirá os limites de testosterona para mulheres transgênero e proporá que os jogadores de futebol também possam competir em seu gênero auto-identificado.

O que foi dito sobre as mudanças recentes? Falando à BBC, o chefe do World Athletics, Coe, disse que o movimento da FINA foi uma federação “afirmando sua primazia no estabelecimento de regras, regulamentos e políticas que são do melhor interesse de seu esporte”, qual é “como deveria ser.”









“Sempre acreditamos que a biologia supera o gênero e continuaremos a revisar nossos regulamentos de acordo com isso. Seguiremos a ciência”, disse. Coe jurou. Falando na estação de rádio LBC, a Ministra de Esportes e Cultura do Reino Unido, Nadine Dorries, disse que é “Apenas inaceitável que mulheres trans compitam no esporte feminino” como ela apoiou a FINA. Convidada para falar no congresso da FINA, a nadadora australiana Cate Campbell disse que homens e mulheres são fisiologicamente diferentes “não pode ser contestado”. “Remover essa distinção seria em detrimento de atletas do sexo feminino em todos os lugares”, ela disse.









Do outro lado do argumento, a estrela de futebol do USWNT Megan Rapinoe afirmou que as proibições são “cruel” e “repugnante.” Rapinoe disse que estava “100% de apoio à inclusão trans” e acusou as forças de direita de desinformar as pessoas. Em sua entrevista para a TIME, Rapinoe insistiu em mostrar evidências de que mulheres trans são “pegando as bolsas de todos, [and] estão dominando em todos os esportes… ganhando todos os títulos.”