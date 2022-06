Ronaldo se oferece para pagar após seu supercarro de US $ 2 milhões cair – mídia – CMIO Esportes

🚨 Um funcionário de Cristiano Ronaldo bateu acidentalmente o seu Bugatti, no valor de 2 milhões de euros, numa parede. 🏎️O português não estava no carro no momento do acidente e felizmente ninguém se feriu. 📸 @UltimaHoracompic.twitter.com/ia43gGdxLT

— Futebol Tweet ⚽ (@Football__Tweet) 20 de junho de 2022