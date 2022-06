Mural de Conor McGregor leva à prisão do chefão da cocaína — CMIO Esportes

Um traficante foi derrubado por policiais atentos que viram sua homenagem ao astro do UFC

Policiais do Reino Unido realizaram uma apreensão de drogas considerável recentemente depois que um traficante de cocaína em grande escala foi desfeito quando os investigadores descobriram fotos de um mural exclusivo do superastro do UFC Conor McGregor em sua casa, que foram armazenados em um dispositivo móvel criptografado que eles apreenderam.

Ryan Palin, 36, foi considerado culpado pelo Liverpool Crown Court de conspiração para distribuir grandes quantidades de cocaína, heroína e anfetaminas depois que um júri determinou que ele era o usuário por trás do apelido online ‘titch.com’ no serviço EncroChat.

O mural mostra McGregor usando uma coroa enquanto está sentado em um trono. Ele está segurando um copo de uísque em uma mão e fazendo um gesto indicando ‘dinheiro’ com a outra.

Este é Ryan Palin, 36, de Caldy, que foi preso por 29 anos por sua participação em uma conspiração para fornecer 700kg de cocaína, 15kg de heroína e 40kg de anfetamina. Ele foi pego depois que a polícia ligou um mural distinto de Connor McGregor em sua parede em casa a um dispositivo Encrochat pic.twitter.com/iGMWN8SQhS — CapitalLivNews (@CapitalLivNews) 20 de junho de 2022

O EncroChat era um aplicativo móvel criptografado usado por criminosos e redes de crime organizado que acabou sendo rachado e infiltrado por autoridades europeias e levou a várias prisões em toda a Europa.

Os promotores argumentaram que Palin era a pessoa por trás da conta do titch.com depois que ele fotografou o mural de McGregor em sua casa na Inglaterra e enviou cópias dele para outras pessoas na rede EncroChat.

A polícia posteriormente descobriu o mural em sua casa após a investigação. Apesar da aparente evidência de ‘arma fumegante’, Palin negou que ele fosse o responsável por ilegalidades ligadas à conta do titch.com.

A batida policial na casa de Palin foi realizada em 9 de dezembro do ano passado, durante a qual eles encontraram roupas e jóias com um valor estimado em US$ 300.000.

Vários itens como relógios Rolex, roupas de grife e bolsas Chanel foram apreendidos pela polícia do Reino Unido como parte da Lei de Produtos do Crime.

Palin, enquanto isso, foi preso por um total de 29 anos por seu papel no império do tráfico de drogas, com a polícia local dizendo depois em um comunicado que tirá-lo das ruas é um impulso significativo para a comunidade.

“Congratulamo-nos com o veredicto e a sentença e agora que Ryan Palin está atrás das grades e não pode mais vender grandes quantidades de drogas e miséria nas ruas de Merseyside e além”, disse o sargento-detetive Graeme Kehoe.

Palin agora quase certamente lamentará seu fandom por Conor McGregor, ou pelo menos o papel que desempenhou em sua queda. Vários murais da estrela do UFC adornam paredes e edifícios em sua cidade natal, Dublin, na Irlanda – mas pelo menos até agora, eles não levaram a nenhuma apreensão de drogas de alto nível.

McGregor, no entanto, notou sua admiração por pelo menos um outro famoso barão da droga ao longo de sua carreira depois que ele imitou uma foto infame do traficante mexicano Joaquin ‘El Chapo’ Guzman antes de uma luta (finalmente cancelada) com o brasileiro Rafael Dos Anjos.