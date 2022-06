Banido Medvedev nomeia favorito de Wimbledon — CMIO Esportes

O número um do mundo desfiou três nomes para disputar o Grand Slam de Londres

O tenista russo número um do mundo, Daniil Medvedev, revelou seus três favoritos para vencer a edição deste ano de Wimbledon.

Devido à proibição de atletas russos em relação à operação militar de seu país na Ucrânia, Medvedev não pode participar do torneio SW19, que começa em 27 de junho.

Com as turnês ATP e WTA decidindo tirar o espetáculo britânico de pontos no ranking em reação à proibição, o lugar de Medvedev como número um masculino permanecerá seguro por enquanto.

Competindo no Mallorca Open nesta semana, o jogador de 26 anos foi convidado a nomear seus favoritos para o troféu em Londres e apresentou três opções, nomear o campeão de 2021 Novak Djokovic, o atual rei do Aberto da Austrália e do Aberto da França, Rafael Nadal, e o do ano passado. derrotou o finalista de Wimbledon Matteo Berrettini.













“Novak é sempre o favorito”, Medvedev disse ao Diário de Mallorca.

“Ele venceu os últimos três Wimbledons disputados. Ele joga muito bem na grama.

“Se falarmos dos melhores jogadores da história na grama, eu o colocaria no topo, embora não tenha visto [Bjorn] Borg ou [Pete] Sampras jogam”, ele admitiu.

“Da minha geração, Federer e Djokovic são os melhores [on grass]. Claro, Nadal pode vencer qualquer torneio em que jogue e Berrettini está jogando em alto nível.

“Falando em favoritos, Djokovic, Berrettini e Nadal”, Medvedev concluiu.

De acordo com seus próprios planos, Medvedev disse que estava ansioso para “começando minha melhor parte do ano, que é a turnê americana e o US Open”.

“A vitória do US Open de 2021 foi incrível” ele lembrou. “Você valoriza mais quando as coisas não estão indo tão bem. Eu realmente joguei muito bem.













“Tenho que tentar seguir o mesmo caminho” ele insistiu.

Como fará em Flushing Meadows, Medvedev está defendendo seu título em Mallorca com seu triunfo em 2021 na ilha espanhola, sua primeira vitória em um torneio de grama.

Ele conseguiu isso ao vencer Sam Querrey por 6-4, 6-2, e ir até o fim representaria chegar à terceira final consecutiva depois de cair no último obstáculo em Rosmalen e no Halle Open recentemente.

Medvedev começou sua campanha no Mallorca Open com um começo vitorioso ao vencer o compatriota Aslan Karatsev por 4-6, 6-3 e 6-2 nas oitavas de final na tarde de quarta-feira.