Repórter alemão comete gafe estranha ao cumprimentar nova contratação (VÍDEO) — CMIO Esportes

O repórter de futebol alemão Florian Plettenberg pode querer cair no chão para engoli-lo inteiro hoje, depois que ele cometeu um erro espetacular ao tentar trocar algumas palavras com Sadio Mane, a nova contratação do Bayern de Munique.

O senegalês, que é considerado um dos melhores jogadores africanos da história, encerrou sua passagem de seis temporadas em Anfield quando se mudou do Liverpool para Munique nesta semana.

A mudança é um dos maiores negócios do verão, já que os chefões da Bundesliga garantiram os talentos consideráveis ​​do atacante de 30 anos, que liderará a linha de frente para o clube bávaro, que parece prestes a perder o atacante polonês Robert Lewandowski. verão.

A adição de Mané foi considerada uma espécie de golpe pelos torcedores do Bayern de Munique, muitos dos quais se reuniram ao redor do estádio do time na esperança de vislumbrar seu novo herói.

Mas em meio ao frenesi da mídia que aguarda a estrela senegalesa, poupe um pensamento para o repórter Plettenberg, que errou um pouco em suas falas ao procurar um comentário exclusivo da mais recente importação de dinheiro do Bayern.

“Ele está no carro, Sadio Mane. Você pode me ouvir?” Plettenberg diz ao vivo para um apresentador da Sky Sports enquanto observa um carro esportivo vermelho parar em um prédio do clube.

Plettenberg é convidado a trocar algumas palavras com Mane e se aproxima diligentemente do veículo – nesse ponto um homem, que obviamente não é Sadio Mane, sai.

Mas esse detalhe-chave foi perdido em Plettenberg e, muito brevemente, no apresentador de televisão Sky a algumas centenas de quilômetros de distância.

“Ali está ele!” a apresentadora diz animadamente enquanto o homem confuso percebe a câmera.

O centavo cai: “Oh não. Aguarde um minuto...”

Plettenberg, no entanto, está atrasado para a realização: “Sádio!”

O clipe termina nesse ponto, mas presumivelmente a memória viverá por muito tempo na mente de Plettenberg pelos próximos anos.

Enquanto isso, a apresentação oficial de Mane online para os torcedores do Bayern também teve um problema depois que a tradução do texto no Google foi citada como sendo racialmente ofensiva.

O tweet, que veio da conta oficial do Bayern de Munique, mostra uma série chamativa de videoclipes dando as boas-vindas a Mané ao clube junto com o texto “Servus Sadio”.

‘Servus’ é usado na Baviera como um tipo informal de saudação – mas infelizmente foi escolhido como sendo uma palavra latina pelo algoritmo do Google online, que o transformou em ‘escravo’.

Sem dúvida, Mané e Munique esperam que esses dois momentos bastante inoportunos que comemoram a chegada de Mané à Alemanha não sejam maus presságios para sua passagem pela cidade.