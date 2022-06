Controvérsia da Stanley Cup com os campeões à beira do precipício — CMIO Esportes

O técnico do Tampa Bay, Jon Cooper, criticou o gol da vitória na prorrogação do Colorado Avalanche

O técnico do Tampa Bay Lightning, Jon Cooper, sugeriu que o gol que levou seu time à beira da derrota na final da Stanley Cup contra o Colorado Avalanche era ilegítimo, já que o bicampeão sofreu uma derrota por 3 a 2 na prorrogação na Flórida na noite de quarta-feira. .

O retorno de Nazem Kadri marcou aos 12:02 na prorrogação para dar aos Avs uma vantagem de 3 a 1 na série, enquanto perseguem a primeira Copa Stanley desde 2001.

Mas a natureza do resultado foi questionada pelo técnico dos Bolts, Cooper, em meio a sugestões de que o Colorado tinha seis homens no gelo antes do gol da vitória.

“Este vai doer muito mais do que os outros”, disse o canadense.

“Vai ser difícil para mim falar. Eu vou ter que falar. Falo com você amanhã.

“Você vai ver o que quero dizer quando vir o gol da vitória. E meu coração se parte pelos jogadores. Porque provavelmente ainda deveríamos estar jogando.”

Os ângulos das câmeras mostraram que os Avs tinham seis patinadores no gelo quando Kadri recebeu o passe antes de marcar além do goleiro russo Andrei Vasilevskiy, embora o debate se concentrasse em se Nathan MacKinnon estava perto o suficiente do banco para ser considerado um “jogador aposentado”.

Respondendo à polêmica, a NHL disse que era um “chamada de julgamento que pode ser feita por qualquer um dos quatro oficiais no gelo.”

“Após o jogo, [NHL] As Operações de Hóquei se reuniram com os quatro oficiais como é seu protocolo normal. Ao discutir o gol da vitória, cada um dos quatro árbitros informou que eles não viram muitos homens na situação do gelo na jogada”, disse. disse a organização.

Talvez sem surpresa, Kadri disse que não viu nenhum problema com seu gol da vitória.

“Não tenho certeza do que ele [Cooper] estava pensando por que não deveria ter contado. Isso meio que me confunde um pouco”, disse o centro.

“O disco atingiu o fundo da rede, fim da história, então não sei por que ele diria isso.”

O gol de Kadri, que estava voltando de uma cirurgia no polegar para seu primeiro jogo nas finais, colocou os Avs a uma curta distância de uma primeira Copa Stanley desde 2001 e do que seria o terceiro título na história da franquia.

Bicampeões em título, os Bolts pretendem ser o primeiro time a conquistar uma ‘três vitórias’ na Stanley Cup desde que os New York Islanders venceram quatro seguidas no início dos anos 80.

Os anfitriões assumiram a liderança em circunstâncias incomuns na Amalie Arena na noite de quarta-feira, marcando aos 36 segundos, quando Erik Cernak acertou um chute que derrubou a máscara do goleiro Darcy Kuemper.

Kuemper não conseguiu parar Anthony Cirelli quando colocou seu time na frente, com o jogo sendo permitido continuar, pois era uma chance de gol em andamento, em vez de enfrentar o apito habitual quando um goleiro perde a máscara.

@espnSteveLevy Sou fã do NYR. Como vocês todos sentiram falta disso?! Eu vi ao vivo, o taco de Cirelli derrubou a máscara dele, não o disco. Deve ser interferência do goleiro “sem gol”. Vamos lá, esta é a final da Stanley Cup!! pic.twitter.com/u1e34ybmfx — Gino-BearDown (@GPBearDown) 23 de junho de 2022

O ala do Avs, Mikko Rantanen, empatou o placar aos 5:17 do segundo período, antes que o defensor do Bolts, Victor Hedman, restabelecesse a liderança do time pouco mais de cinco minutos depois, dando ao time uma vantagem de 2 a 1.

O Colorado novamente se arrastou de volta ao jogo aos 2:53 do terceiro período, quando um chute de Nico Sturm desviou de Andrew Cogliano e passou por Vasilevskiy, levando o jogo a um quadro extra.













Vasilevskiy terminou com 34 defesas, mas não conseguiu evitar que sua equipe caísse na derrota. Junto com o goleiro, as estrelas russas Nikita Kucherov e Mikhail Sergachev também têm como meta uma terceira Copa Stanley. Kucherov foi escalado na quarta-feira, apesar das preocupações com lesões após um incidente desagradável no jogo.

O Avalanche tem um jogador russo em seu elenco, o ala Valeri Nichushkin.

As duas equipes agora retornam a Denver para o jogo 5 na sexta-feira, para o que promete ser uma torcida fervorosa na Ball Arena.