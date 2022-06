Ex-inimigo de Tyson tem licença de segurança suspensa após nocaute na rua viral (VÍDEO) — CMIO Esportes

O ex-inimigo de boxe de Mike Tyson, Julius Francis, está disposto a enfrentar o ex-campeão dos pesos pesados ​​novamente depois de dizer que perdeu o emprego como segurança.

Francis recentemente se tornou viral depois de ser pego pela câmera dando um nocaute cruel em um membro do público que estava causando problemas no popular shopping pop-up Boxpark em Londres.

No entanto, apesar de receber elogios pela forma como lidou com a ameaça, Francisco foi preso e agora está desempregado.

“Fui preso e com razão”, ele admitiu ao TMZ, antes de revelar que ficou detido na delegacia por cerca de quatro horas e meia.

“Eles voltaram e disseram ‘sem mais ação’. Eles tinham declarações do meu empresário, pessoas na porta, e olharam para o nosso CCTV”, Francisco continuou.

“Eu não estava muito preocupado com isso porque na verdade era eu me defendendo. Eu tinha o direito de me defender e foi o que fiz quando ele levantou as mãos.”

Francisco sentiu “vingado” pela recepção calorosa que recebeu nas redes sociais por se manter firme e colocar seu potencial agressor em seu lugar quando o homem se aproximou dele, mas ele continua suspenso de seu trabalho.

“Eu não posso trabalhar no momento, então estou tentando resolver isso para que eu possa voltar ao trabalho o mais rápido possível.” ele disse, com suas circunstâncias levando a falar de enfrentar Tyson novamente pela primeira vez desde janeiro de 2000, quando o ex-‘homem mais malvado do planeta’ o nocauteou no segundo turno de uma reunião em Manchester.

"Se há um promotor que está disposto a promover uma luta sancionada – e eu nunca gostei de falar sobre dinheiro – mas [if] eles poderiam fazer uma oferta decente, então quem sabe?" ele posou.













“Eu vou colocá-lo lá fora”, Francisco continuou. “Vou dizer: ‘Sim. Sim, podemos ter uma revanche.’ Eu não sei se alguém vai assistir, mas eu vou dizer, ‘Sim’.” ele concluiu.

Enquanto Francis se aposentou em 2006 com um recorde de 23-24-1, Tyson voltou à ação no final de 2020, quando enfrentou Roy Jones Jr em uma luta de exibição.

Embora o brincalhão do YouTube já tenha o Madison Square Garden reservado para 6 de agosto, onde ele pode enfrentar Tommy Fury, há rumores de que Jake Paul será um possível inimigo de Tyson em um futuro próximo.

De acordo com o Brooklynite Tyson, que está prestes a completar 56 anos, no entanto, qualquer confronto deve ser feito antes do final de 2022, pois ele recentemente insistiu no programa de entrevistas Jimmy Kimmel Live.