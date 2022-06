Rival do UFC quer luta com McGregor ‘antes que ele tenha overdose de cocaína’ – CMIO Esportes

O craque do UFC, Jorge Masvidal, está planejando seu retorno ao ranking – e diz que quer passar pela maior estrela da organização para chegar lá.

O ex-desafiante ao título dos meio-médios, Masvidal atingiu uma espécie de bifurcação na estrada recentemente, perdendo três lutas seguidas para a elite da dobra de 170lbs em Kamaru Usman (x2) e Colby Covington, mas mais uma vez pediu uma luta com Conor McGregor – algo ele diz que quer terminar antes que o irlandês apague.

Masvidal se posicionou para uma luta com McGregor no passado, mas uma luta entre dois dos maiores sorteios de pay-per-view do UFC nunca chegou a ser concretizada.

No entanto, com Masvidal e McGregor precisando seriamente de uma vitória revitalizante em seus registros depois de combinar cinco lutas sem vitórias na jaula, ‘Gamebred’ diz que agora é a hora certa para as duas estrelas se cruzarem.

“Obviamente, antes desse cara ter uma overdose de cocaína e a luta nunca acontecer e eu não conseguir ganhar tanto dinheiro fácil, eu só quero quebrar a cara do Conor”, disse Masvidal à Blockasset.

“Vamos pegar esse salário, vamos tirar isso do caminho, vendendo o maior número de pay-per-views antes que esse cara prejudique a si mesmo ou a outra pessoa. Eu só, tipo, bum, recebo aquele cheque bem rápido porque tenho filhos, certo? Eu preciso da porra do dinheiro.”

Masvidal pode estar precisando de sua própria ‘noite da calcinha vermelha’. A estrela dos meio-médios ainda está lidando com problemas legais como resultado de seu suposto ataque ao arquirrival Covington do lado de fora de um restaurante de Miami nas semanas após os dois se enfrentarem em uma luta principal do UFC.

Covington venceu a luta por decisão unânime clara antes de Masvidal renovar sua rivalidade na rua em um incidente que teria deixado Covington com um dente lascado, um pulso ferido, além de danificar seu relógio Rolex.

Como tal, Masvidal ofereceu outra cereja no topo de sua oferta de luta para McGregor: o cinturão de ‘Bad Motherf***er’ do UFC, o título único que ele conquistou contra Nate Diaz no final de 2019.

“Eu traria o cinto BMF apenas por um filho da puta ruim e algum dinheiro em dinheiro,“, disse Masvidal.

“Você é um filho da puta ruim, você tem dinheiro, vamos colocar algum dinheiro, vamos fazer um pequeno depósito. Eu coloco alguns milhões de lado, você coloca alguns milhões de lado e vem com o cinturão como uma cereja no topo.

“Isso é o que um mau filho da puta faria é conseguir esse dinheiro. Está lá, mas tem que estar bem sob minhas estipulações, e com esse cinto eu sou como um tirano.”













McGregor, enquanto isso, não ofereceu sugestões claras sobre seu próximo passo, enquanto continua se recuperando da perna quebrada que sofreu no verão passado em sua terceira luta com Dustin Poirier.

Ele foi liberado para retornar ao sparring de contato total em abril, e recentemente divulgou imagens dele chutando um saco pesado com o membro mencionado acima, o que sinalizou que ele está se aproximando de seu retorno ao UFC.

O irlandês também sugeriu que provavelmente retornaria como meio-médio depois de ganhar alguns músculos adicionais em seu tempo longe do esporte.

E no que diz respeito a Masvidal, uma data em novembro ou dezembro parece fazer sentido para todos os envolvidos.

“Eu diria que adoraria ser [at Madison Square Garden] em dezembro”, disse Masvidal.

“É uma forte possibilidade, novembro, dezembro. Definitivamente vou lutar este ano, não importa o quê. Não quero falar muito sobre isso, mas como você sabe, tenho alguns problemas e coisas com as quais tenho que lidar. Mas eu vou estar lá.”