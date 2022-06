Fracasso do Chelsea Lukaku avisado por torcedores da Inter de Milão antes do retorno – CMIO Esportes

Romelu Lukaku foi informado de que precisa ganhar o respeito dos torcedores da Inter mais uma vez

Romelu Lukaku foi avisado de que não será exatamente recebido de volta à Inter de Milão de braços abertos após sua miserável passagem de uma temporada na Premier League com o Chelsea.

O atacante belga deve completar um empréstimo de volta ao San Siro após uma campanha abaixo do esperado em Londres, que o viu acertar apenas 14 vezes em 44 jogos em todas as competições depois que ele retornou a Stamford Bridge em um grande negócio no valor de apenas tímido de £ 100 milhões ($ 122 milhões).

Lukaku foi uma espécie de herói popular em sua primeira passagem pela Inter de Milão, marcando 64 vezes em duas temporadas e superando Cristiano Ronaldo no prêmio de 2021 de jogador mais valioso da Série A.

Mas muitos torcedores da Inter continuam insatisfeitos por ele ter optado por dar as costas aos torcedores milaneses em busca da glória da Premier League – com seções da extensa base de fãs do clube agora alertando o jogador de 29 anos que seu retorno iminente ao clube não virá. sem um pouco de acrimônia.

Em um comunicado divulgado antes do retorno de Lukaku, o grupo Curva Nord ultra disse que notou sua ‘traição’ e disse que ele terá que produzir em campo se quiser voltar às boas graças.

“Tomamos conhecimento da traição de Lukaku e ficamos muito chateados”, disse o grupo de fãs.

“Ninguém deve ir recebê-lo com lenços ou estandartes. Ele foi apoiado (e tratado) como um rei, agora ele é um como muitos. Tudo o que no futuro será feito em relação a ele terá que ser conquistado em campo com humildade e suor.

“Também está claro para todos que nunca vamos torcer contra Lukaku se ele voltar a vestir a camisa do Inter.

“No entanto, convidamos todos os torcedores do Inter a não cair na armadilha oposta, a de correr imediatamente e babar atrás dele.

“Não somos cavalheiros à mercê dos movimentos de jogadores e clubes. Para um jogador, essas coisas podem ser perdoadas com o tempo, mas permanecem. Agora Romelu bola longa e pedal.”













Espera-se que Lukaku complete o empréstimo nos próximos dias, no que estará entre os primeiros grandes atos do novo proprietário Todd Boehly no comando (pelo menos no que se refere à equipe de jogadores) depois de suceder Roman Abramovich no comando dos gigantes da Premier League .

O belga foi uma figura controversa em seu retorno ao Chelsea, para quem ele havia assinado inicialmente como um adolescente antes de fazer seu nome em times como West Brom, Everton e, finalmente, Inter de Milão.

Ele começou forte na equipe de Thomas Tuchel, mas os gols rapidamente secaram e ele expressou seu descontentamento em Stamford Bridge em uma entrevista que deu à mídia italiana em dezembro, na qual declarou seu interesse em retornar à Itália.

A ineficácia de Lukaku no Chelsea foi talvez melhor resumida por sua atuação em fevereiro contra o Crystal Palace, na qual ele tocou a bola apenas sete vezes ao longo da partida.

Quanto ao Chelsea, assim que os salários de Lukaku estiverem fora dos livros, eles se posicionarão no mercado de transferências para um artilheiro comprovado, enquanto procuram diminuir a diferença entre eles e os líderes da Premier League, Manchester City e Liverpool.

A equipe de Tuchel está fortemente ligada a uma transferência para o atacante do Man City e da Inglaterra, Raheem Sterling, bem como para o artilheiro do Bayern de Munique, Robert Lewandowski.