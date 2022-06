O novato do boxe Jake Paul confirma o próximo adversário — CMIO Esportes

A estrela do YouTube que virou lutador profissional Jake Paul parece ter garantido o teste mais duro de sua carreira no boxe até hoje, depois de confirmar que os contratos foram assinados para sua luta de grande sucesso com o irmão mais novo de Tyson Fury, Tommy Fury.

A dupla estava originalmente programada para lutar em dezembro passado, antes de Fury, 23, desistir depois de sofrer uma lesão na costela antes da luta. Fury foi substituído pelo ex-campeão do UFC Tyron Woodley, a quem Paul nocauteou no sexto round da revanche.

A luta mais uma vez parecia estar em perigo depois que Paul claramente frustrado foi às mídias sociais na quarta-feira para detalhar o que ele disse ser Fury mais uma vez.mexendo no saco” antes do concurso – embora Paul tenha confirmado na tarde de quinta-feira que Fury “cresceu um set durante a noite”.

Em uma mensagem de vídeo explicando por que Fury ainda não havia assinado o contrato, Paul disse: “Qual é a desculpa? ‘Ah, eu não posso vir e não posso porque meu pai não pode estar lá comigo durante a luta.

“Tommy, seu pai foi banido dos Estados Unidos por 15 anos. Você sabia disso o tempo todo. Ele é um criminoso. Ele não pode entrar. Quando você lutou com Anthony Taylor em Cleveland, nem Tyson [Fury] ou seu pai estava lá com você em sua estréia nos EUA. Agora, de repente, você precisa de sua equipe com você? Isso não faz o menor sentido.

“Você está assustado. Você afirma que é um boxeador profissional, mas não quer lutar comigo? De quem você falou tanto m***? Quem você diz que vai acender? Quem você diz que eu não sou nada comparado a você? Onde está toda essa merda de conversa agora, Tommy?

“Você é um boxeador profissional atípico que não quer realmente fazer essa luta acontecer. Esta é a maior oportunidade da sua vida e você está mexendo na porra do saco mais uma vez e eu não posso acreditar o quão estúpido você é. idiota do caralho.”

A luta está em andamento. 6 de agosto. Esqueça um time ou qualquer outra besteira. Não preciso de ninguém para me ajudar a deitá-lo na tela. Ah, e obrigado por finalmente assinar o teste de drogas… você só concordou quando percebeu que a luta estava em risco – quem precisa de quem 😂 https://t.co/bt6CL24HNh — Tommy Fury (@tommytntfury) 22 de junho de 2022

Parece que essa explosão de mídia social fez o truque.

Horas depois, Paul publicou outro tweet – desta vez um pôster confirmando que a luta é oficial para 6 de agosto no Madison Square Garden no que ele chamou de um evento principal duplo ao lado do ícone do boxe feminino Amanda Serrano, que lutará contra Brenda Carabajal.













“Ok gente ele cresceu um set durante a noite”, anunciou Paulo. “É oficial, vou arrancar a cabeça desse pequeno Fury. Amanda Serrano e eu dois main-event na Meca do boxe.”

Fury confirmou que a luta estava acontecendo em seu próprio tweet, dizendo: “O contrato foi assinado. Eu não preciso de uma equipe para fazer esse trabalho, agora que o teste de drogas foi assinado, não há problemas. Nos vemos na coletiva de imprensa.”

Tanto Paul quanto Fury permanecem invictos em suas carreiras de boxe, embora esta seja a primeira vez que Jake Paul enfrentará um oponente com experiência significativa no boxe.

Fury está atualmente 8-0 no ringue e, mais recentemente, lutou contra o 10-1 Pole Daniel Bocianski, que ele derrotou por pontos. Paul também está invicto em sua carreira, embora seus críticos digam que seu recorde foi cuidadosamente gerenciado pelo palco.