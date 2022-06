Estrela de basquete detida deve enfrentar a lei como qualquer outra pessoa, diz Kremlin – CMIO Esportes

O porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, rejeitou as alegações de que Brittney Griner é uma ‘refém política’

A ícone do basquete feminino dos EUA, Brittney Griner, não é uma “refém” e não deve ser tratada de forma diferente em seu caso de drogas na Rússia simplesmente porque ela é estrangeira, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Griner, 31, foi detida em um aeroporto de Moscou em fevereiro quando cartuchos de vape de óleo de cannabis proibidos foram encontrados em sua bagagem.

A bicampeã olímpica estava chegando à Rússia para jogar pelo UMMC Ekaterinburg durante a offseason da WNBA – algo que ela faz desde 2014.

A detenção de Griner foi estendida por um juiz na semana passada até pelo menos 2 de julho, enquanto seu caso é investigado, enquanto alguns em sua terra natal acusaram a Rússia de mantê-la sob custódia. “refém político”.













Essa alegação foi rejeitada pelo porta-voz do Kremlin, Peskov, em uma entrevista transmitida na segunda-feira pela MSNBC.

Acusado pelo entrevistador de Keir Simmons de enviar o sinal errado ao deter Griner, Peskov respondeu: “Também é uma mensagem terrível trazer algumas essências e materiais proibidos para este país enquanto tentamos construir pontes [through sport].”

“É processado pelas leis russas”, acrescentou Peskov. “A Rússia não é um único país no mundo que tenha leis rígidas nesse sentido, há vários países onde você não pode entrar com nenhuma droga, na verdade é processado por lei.”

Quando perguntado se Griner era um peão político, o porta-voz do Kremlin respondeu que “Não podemos chamá-la de refém. Ela violou a lei russa e agora está sendo processada, não se trata de ser refém.”

Peskov observou que Griner estava enfrentando acusações da mesma forma que qualquer russo, perguntando por que um “isenção” deve ser feito porque ela é uma cidadã estrangeira.

“Há muitos cidadãos americanos aqui [in Russia]. Eles estão desfrutando de suas liberdades… mas você tem que obedecer às leis”, disse o porta-voz do presidente Vladimir Putin.













O caso de Griner ganhou mais publicidade nos EUA, com exibições em jogos da WNBA com slogans de apoio.

Em maio, o Departamento de Estado dos EUA designou Griner como “detidos indevidamente”, transferindo seu caso para o Enviado Presidencial Especial para Assuntos de Reféns.

Houve relatos não confirmados na mídia russa de que Griner poderia fazer parte de uma troca de prisioneiros com o empresário russo Viktor Bout, que foi condenado a 25 anos de prisão nos EUA por alegações de contrabando de armas.

No entanto, Peskov disse que não tinha informações sobre possíveis trocas, segundo a NBC.

Enquanto isso, a esposa de Griner emitiu uma crítica contundente ao governo dos EUA depois que as autoridades falharam em um telefonema há muito esperado no fim de semana.

Cherelle Griner esperava receber uma ligação de sua esposa no sábado, que era seu quarto aniversário e seria a primeira vez que eles se falariam desde a detenção.

A ligação não aconteceu, revelando mais tarde que a estrela do basquete havia tentado ligar 11 vezes através de um número que ela havia fornecido para a Embaixada dos EUA em Moscou, que, como se viu, estava sem funcionários na época.













Cherelle Griner disse à Associated Press que ela estava “perturbado, magoado e farto” depois que suas esperanças foram frustradas devido à aparente incompetência dos funcionários dos EUA.

“Acho inaceitável e não tenho confiança em nosso governo agora”, disse. disse o esposo irritado.

“Se não posso confiar em você para atender uma ligação de sábado fora do horário comercial, como posso confiar em você para realmente negociar em nome da minha esposa para voltar para casa? Porque esse é um pedido muito maior do que atender uma ligação no sábado.”

Cherelle Griner disse que foi informada de que o número dado a Brittney Griner era um que normalmente é usado para processar ligações de prisioneiros durante a semana, e não nos finais de semana.

“Mas lembre-se, este telefonema estava agendado para quase duas semanas – com uma data de fim de semana” ela disse, acrescentando que tinha cada vez menos esperança de uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, para discutir a situação.













O apologético Departamento de Estado dos EUA atribuiu o fiasco a um “erro logístico” e afirmou que estava totalmente comprometido em garantir a libertação de Griner.

Brittney Griner, 31, é amplamente considerada uma das melhores jogadoras de basquete de todos os tempos e é três vezes All-Star da WNBA.

Ela joga para o Phoenix Mercury nos EUA, mas chegando na Rússia para aparecer em um acordo lucrativo para UMMC Ekaterinburg.

Um cão farejador no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, alertou os funcionários sobre sua bagagem e uma busca encontrou cartuchos de vaporizadores de óleo de haxixe proibidos, segundo autoridades.

Griner foi detido por acusações de contrabando de drogas que podem levar a pena de cinco a 10 anos de prisão.

Em uma audiência no tribunal em maio, os advogados de Griner disseram que sua cliente não tinha nenhuma reclamação sobre suas condições de detenção, embora as camas fossem muito pequenas para seu corpo de 1,80m.