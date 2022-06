Piloto russo rejeitado processando equipe de F1 — CMIO Esportes

O piloto russo Nikita Mazepin revelou que está tomando medidas legais contra a ex-equipe Haas, alegando que a equipe americana de Fórmula 1 lhe deve salários não pagos.

Mazepin, 23, teve seu contrato com a Haas rescindido em março, antes do que seria sua segunda temporada com a equipe.

A Haas deu o passo à luz do conflito na Ucrânia, encerrando também seu acordo com os patrocinadores russos Uralkali – onde o pai empresário de Mazepin, Dmitry, era anteriormente um acionista controlador.

Uralkali já exigiu a devolução do financiamento de patrocínio da Haas – estimado em US$ 13 milhões –, mas Nikita Mazepin disse à mídia russa nesta semana que estava entrando com um processo legal separado sobre reivindicações salariais.

“Quando o contrato foi rescindido, a Haas tinha um salário em atraso para mim para 2022” o piloto russo disse à RBC.

“Eles ainda não pagaram. Estou falando do fato de que as obrigações contratuais não foram cumpridas.

“Você também precisa entender que tínhamos dois contratos independentes. E quebrar o acordo com o patrocinador principal não teve um impacto direto no meu futuro na equipe.

“Então eles tomaram duas decisões separadas. Eu não vi meu dinheiro, então vamos ao tribunal.”













Tanto Nikita Mazepin quanto seu pai foram sancionados pela UE, embora isso tenha ocorrido depois que ele já havia sido descartado pela Haas.

A estrela do automobilismo russo frequentemente lamentou seu tratamento da equipe, dizendo que havia “sem processo” e que ele só soube de seu destino por meio de um comunicado à imprensa.

Ele também pareceu criticar o ex-companheiro de equipe da Haas Mick Schumacher – filho da lenda do automobilismo alemão Michael Schumacher – e outros da Haas por sua falta de apoio.

Mazepin foi demitido pela Haas, cujo princípio de equipe é o colorido Guenther Steiner, apesar dos pilotos russos terem sido liberados para competir sob status neutro pelas autoridades de corrida da FIA.

O piloto, que lutou durante sua temporada de estreia na F1 enquanto a Haas definhava ao pé da classificação de pilotos e construtores, culpou “cancelar cultura” por alimentar muitas das sanções ocidentais aplicadas ao seu país e seus cidadãos.













Falando ao RBC, Mazepin disse que autoridades de corrida em sua terra natal foram compensadas depois que a F1 cancelou seu contrato para o Grande Prêmio da Rússia, argumentando que era um precedente para sua situação pessoal.

“Segundo minhas informações, a Fórmula 1 pagou dinheiro a Rosgonka pelo cancelamento do Grande Prêmio da Rússia e, assim, deu um exemplo de etiqueta – existem relações comerciais e você não pode ilegalmente, isso está errado. Infelizmente, nem todos são guiados por isso”, disse Mazepin.

Não só a Haas rejeitou as demandas de reembolso de patrocínio da Uralkali, como a equipe solicitou mais US$ 8,6 milhões da gigante russa de fertilizantes para “perda de lucros”, de acordo com Motorsport.com.

Enquanto isso, Mazepin anunciou recentemente que voltaria a competir no Silk Way Rally, que viaja de Astrakhan a Moscou e acontece de 6 a 16 de julho.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Axed russo F1 estrela confirma próximo movimento de corrida

Em março, Mazepin anunciou a criação de uma fundação intitulada ‘Nós competimos como um’que seria financiado pela Uralkali e ajudaria os atletas impossibilitados de competir devido a guerra ou política.