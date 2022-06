Mike Tyson exige urgência na luta com Jake Paul — CMIO Esportes

O ex-‘homem mais malvado do planeta’ e campeão mundial dos pesos pesados ​​Mike Tyson falou sobre um possível confronto contra o novato lutador do YouTuber Jake Paul, que ele diz que deve acontecer em 2022 ou não acontecer.

A dupla esteve ligada a se enfrentar em Las Vegas nos últimos meses, com Tyson negando relatos de que seus respectivos campos já estavam em negociações avançadas para uma luta de exibição.

Falando no programa de entrevistas Jimmy Kimmel Live, no entanto, o homem de 55 anos comentou que, embora nunca tenha levado a sério a conversa sobre uma reunião, uma luta contra Paul “pode ​​ser muito interessante”.

“Ele é habilidoso o suficiente, sim.” Tyson confessou que o nativo de Ohio é 30 anos mais novo que ele, que conseguiu um recorde de 5-0 no círculo quadrado até agora enquanto enfrentava os ex-campeões de MMA Tyron Woodley e Ben Askren.

“Eu estou [going] para dar a ele, ele é habilidoso o suficiente porque está ganhando. Mesmo que ele esteja lutando contra caras que você não acredita serem bons o suficiente, eles deveriam ser capazes de vencê-lo, mas não podem. Ele está batendo em pessoas que ele não deveria estar batendo, então você tem que dar esse crédito a ele”, disse. insistiu Tyson.

“Ele está batendo em pessoas que ele realmente não deveria estar batendo. Ele está fazendo o bem para um cara que está apenas fazendo isso, e ele está fazendo muito bem para o boxe.” também foi dito.

Tyson também apontou para a popularidade de Paul, que é maior do que a de muitos pugilistas ativos e estabelecidos.

“Ouça, esse cara tem sete milhões de pessoas seguindo ele toda vez que ele luta” disse Tyson.

“Os campeões do mundo não têm muitas pessoas seguindo-os, então o que ele está fazendo para o boxe é simplesmente sensacional. Ninguém deveria odiar isso, vamos apenas lutar contra eles. Ele está ajudando todo mundo a ganhar dinheiro. Por que as pessoas estão bravas? para ele?” perguntou Tyson.

Com o Brooklynite não ficando mais jovem, no entanto, e prestes a completar 56 anos no final do mês, Tyson exigiu que a luta entre eles fosse feita às pressas.













“Tudo é possível, sim” Tyson admitiu. “Mas tem que acontecer este ano. Tem que acontecer este ano.”

Compartilhando um clipe dos comentários de Tyson no Twitter, Paul agradeceu por “o respeito e a oportunidade.”

“Este ano estamos fazendo acontecer” ele jurou.

Caso a luta se concretize, seria a primeira aparição no ringue de Tyson desde o final de 2020, quando ele enfrentou o grande peso por peso dos anos 90 Roy Jones Jr em uma luta de exibição bem recebida.

Quanto a Paul, ele foi visto pela última vez nocauteando Woodley em seu segundo de dois encontros de 2021 em dezembro, e já tem sua próxima partida marcada para 6 de agosto no Madison Square Garden contra um oponente ainda sem nome.