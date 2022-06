Ás russo explica mudança de nacionalidade antes de Wimbledon — CMIO Esportes

Natela Dzalamidze ganhou as manchetes esta semana depois que foi confirmado que ela estava liberada para competir em Londres

A tenista Natela Dzalamidze negou ter trocado de nacionalidade russa para georgiana especificamente para evitar uma proibição de Wimbledon, dizendo que a decisão foi tomada de forma mais ampla com sua carreira em mente e seu sonho de aparecer nas Olimpíadas.

Dzalamidze, de 29 anos, foi notícia mundial esta semana quando surgiu que agora ela estaria competindo sob a bandeira georgiana, em oposição ao seu antigo status russo na turnê WTA e nos Grand Slams.

A medida significa que a especialista em duplas – que é a número 43 do mundo em duplas femininas – pode se alinhar em Wimbledon no final deste mês, enquanto as jogadoras russas e bielorrussas permanecem banidas.

Alguns sugeriram que foi uma jogada cínica de Dzalamidze puramente para desviar as sanções de Wimbledon, embora a estrela nascida na Rússia tenha dito ao The Times que definitivamente não era o caso.













“Minha decisão foi tomada porque estou focando na minha carreira e gostaria de ter a chance de competir nos Jogos Olímpicos. disse Dzalamidze.

“Claro que não foi a decisão mais fácil, porque agora não é um momento fácil. A primeira discussão que tive com a WTA foi durante Indian Wells no início de março.

“Foi antes de Wimbledon tomar a decisão de banir os jogadores russos e foi apenas porque minha ideia era começar a representar o país e ter uma chance nas Olimpíadas.

“Se tomei a decisão de jogar pela Geórgia e tenho a chance de jogar Wimbledon, por que não? É por isso que cheguei antes de Wimbledon. Nesse tipo de situação, não há um momento perfeito para fazê-lo.”

Dzalamidze nasceu em Sakhalin, filho de mãe russa e pai georgiano, e teria tido um passaporte georgiano nos últimos seis anos.

Ela publica mensagens de mídia social em russo e inglês, mas frequentemente compartilha imagens de si mesma na Geórgia.

O ás de duplas alegou que isso seria “o último ano em que tive a chance de começar a jogar pela Geórgia” se ela realizar seu sonho olímpico nos Jogos de Paris em 2024, observando que as equipes russas “bastante forte.”

De acordo com Dzalamidze, ela primeiro sondou a Federação de Tênis da Geórgia sobre uma possível mudança há oito anos, mas apenas apresentou formalmente sua papelada à WTA no final do mês passado.

Dzalamidze disse que ela era “definitivamente contra a situação que está acontecendo na Ucrânia”, mas acrescentou que sente simpatia pelos jogadores russos e bielorrussos afetados pela proibição do All England Club.

“Sinto-me tão decepcionado por todos os outros esportistas russos que não estão competindo” Dzalamidze disse ao The Times.

“Além do tênis e do xadrez, a maioria dos esportes baniu os russos, o que acho super injusto porque nenhum deles fez nada.

“Este não é o erro dos atletas profissionais. Como desportista, sempre tive uma relação próxima com os ucranianos.

“As pessoas querem ouvir algo de nós, mas não temos influência nesta situação.”

Dzalamidze apareceu no recente Aberto da França ao lado da parceira russa de duplas femininas Kamilla Rakhimova, embora ambas tenham sido listadas como neutras, conforme exigido pela WTA, ATP e ITF.

Com Rakhimova banido para a final do gramado na SW19 no final deste mês, Dzalamidze se juntará à sérvia Aleksandra Krunic.

Dzalamidze está atualmente desfrutando de uma classificação alta na carreira e é listado pela WTA como tendo ganhado pouco mais de US $ 370.000 em prêmios em dinheiro ao longo dos anos, tendo conquistado dois títulos de duplas no nível do WTA Tour.

Enquanto Dzalamidze agora está livre para Wimbledon, nomes como o número um do mundo masculino russo Daniil Medvedev e a estrela bielorrussa Aryna Sabalenka estarão entre as estrelas a perder quando a chave principal começar em 27 de junho.

Aqueles que competem no SW19 não ganharão pontos de classificação, no entanto, depois que a ATP e a WTA puniram Wimbledon por sua proibição removendo pontos de classificação do torneio deste ano.

Os organizadores de Wimbledon tentaram justificar sua proibição alegando que ela está alinhada com a política do governo do Reino Unido e que permitir que pessoas como Medvedev apareçam de alguma forma daria uma vitória de propaganda ao presidente russo, Vladimir Putin.