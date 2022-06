PSG demite Zidane do cargo de técnico — CMIO Esportes

Nasser Al-Khelaifi confirmou que a lenda do Real Madrid não sucederá a Mauricio Pochettino

Zinedine Zidane não substituirá Mauricio Pochettino como técnico do Paris Saint Germain, confirmou o presidente do clube.

O ícone da França e do Real Madrid está fortemente ligado ao papel no Parc des Princes há quase duas semanas, com alguns relatos afirmando que ele foi a Doha para assinar seu contrato com os gigantes apoiados pelo Catar.

O representante de Zidane, Alain Migliaccio, negou que tenha havido contato entre as duas partes, e na terça-feira ao Le Parisien, o presidente da Qatari Sports Investments e presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, encerrou a especulação com um novo candidato surgindo.













“Escolhemos outra opção que não Zidane”, confirmou Al-Khelaifi, acrescentando: “Escolhemos um treinador que será o melhor para o que queremos colocar em prática.”

Acredita-se que seja Christophe Galtier, e sobre se os torcedores do PSG ficarão desapontados por ter o técnico do Nice e não Zidane, Al-Khelaifi disse: “O sonho é uma coisa, a realidade é outra.”

“Sonhar grande é bom, mas hoje devemos acima de tudo ser realistas. Não queremos mais chamativos, bling-bling. É o fim do brilho. Queremos realidade.” ele terminou.

A notícia será um alívio para os torcedores do Real Madrid, que alertaram que o legado de Zidane como jogador e treinador em seu clube seria manchado ao assumir o PSG.

Os fiéis de Los Blancos ficaram furiosos com Kylian Mbappe não se juntando a eles em uma transferência gratuita e optando por estender os termos com os campeões franceses até 2025. Devido a isso, Zidane esnobando-os pode ser considerado uma pequena vitória e forma de vingança.

Após o vencedor da Copa do Mundo de 2018 assinar seu novo contrato, foi dito que Kylian Mbappe recebeu carta branca com seu clube para decidir quem fica e quem sai.

A saída do diretor esportivo Leonardo e a nomeação de Luis Castro, que Mbappe conhece desde seus tempos de Mônaco, foi tomada como evidência desse desenvolvimento.

Mas Pochettino ainda não recebeu seus papéis oficiais de marcha em meio a alegações de que ele e o PSG já decidiram se separar em particular.