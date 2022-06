Ex-capitão da Rússia definido para mudança para a Turquia – agente – CMIO Esportes

O herói russo da Copa do Mundo, Artem Dzyuba, assinará com o gigante turco Fenerbahce, de acordo com alegações feitas à mídia russa.

O agente português Paulo Barbosa contou à R-Sport sobre o desenvolvimento, e disse que, segundo suas informações, Dzyuba “definitivamente” mudar para o clube Super Lig “no futuro próximo.”

A R-Sport havia informado anteriormente que Dzyuba, que anunciou em maio que deixaria o Zenit após sete anos com os atuais campeões da Premier League russa, estava em negociações com um clube da Super Lig turca.

Este é o Fenerbahce, segundo Sousa, que agora é dirigido pelo seu compatriota no ex-técnico do Flamengo e do Benfica, Jorge Jesus.













Caso a mudança aconteça, representaria a primeira grande contratação de um jogador russo para um grande clube fora do país desde o início do conflito militar na Ucrânia.

Dzyuba, 33, emergiu como um herói nacional durante a surpreendente campanha de seu país para as quartas de final da Copa do Mundo em casa em 2018 e mais tarde foi instalado como capitão.

No entanto, ele não jogou pela Rússia desde que Valeri Karpin assumiu o cargo de treinador principal, recusando um recall no início deste ano ao citar “Circunstâncias familiares” ele insiste que não tem relação com a operação militar, apesar de ter parentes na Ucrânia.

Karpin sucedeu Stanislav Cherchesov como técnico da Rússia após uma campanha da Euro 2020 para esquecer.

Um personagem colorido que anunciou sua saída do Zenit de maneira bizarra enquanto vestido como o super-herói Deadpool, Dzyuba foi infamemente envolvido em um escândalo de fita de sexo em 2020 e certamente fará manchetes na Turquia louca por futebol, se é para onde ele está indo.