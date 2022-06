Goleiro russo coroado o melhor da NHL — CMIO Esportes

Igor Shesterkin ganhou o prêmio de melhor goleiro da liga no NHL Awards

O russo Igor Shesterkin recebeu o Troféu Vezina de melhor goleiro da liga no NHL Awards na noite de terça-feira, com a estrela reconhecida por suas atuações notáveis ​​com o New York Rangers.

Shesterkin, de 26 anos, foi amplamente visto como uma certeza para o prêmio, dada sua forma estelar, quando o Rangers embarcou em uma primeira corrida nos playoffs da Stanley Cup desde 2017, caindo na final da Conferência Leste contra o bicampeão Tampa Bay Lightning.

Ao ganhar o Troféu Vezina, que é votado pelos gerentes gerais da NHL, Shesterkin superou os outros finalistas do prêmio Jacob Markstrom, do Calgary Flames, e Juuse Saros, do Nashville Predators.

O russo foi visto como cabeça e ombros acima de seus rivais, ganhando 29 dos 32 votos de primeiro lugar do painel depois de terminar a temporada com uma média de 2,07 gols contra e uma porcentagem de defesas de 0,935 (mínimo de 20 jogos).

Shesterkin também foi terceiro em shutouts (seis), sexto em vitórias e teve uma porcentagem de defesa de pelo menos 0,940 em 26 partidas, de acordo com o site da NHL.

Sua porcentagem de defesas foi a terceira maior de todos os tempos em uma única temporada entre os goleiros que jogaram pelo menos 50 jogos.

Shesterkin, que também foi nomeado para o time All-Star da NHL de 2022, segue o compatriota Andrei Vasilevskiy como o segundo goleiro russo a vencer o Troféu Vezina nos últimos quatro anos, com a estrela do Tampa Bay Lightning Vasilevskiy recebendo o prêmio em 2019.

Antes disso, o russo Sergei Bobrovsky conquistou o título duas vezes no espaço de cinco anos.













O lendário jogador soviético e atual presidente da Federação Russa de Hóquei, Vladislav Tretiak, foi cheio de elogios, dizendo que Shesterkin estava dando continuidade a uma forte tradição.

“Gostaria de parabenizar Shesterkin por um grande evento em sua vida” Tretiak disse a Championat.

“Igor continua a marca da arte do goleiro russo. Temos bons rapazes. Vasilevsky recebeu o melhor jogador nos playoffs no ano passado e venceu anteriormente o Vezina.”

“É muito difícil ganhar o Troféu Vezina, mas é ainda mais difícil receber um prêmio pela segunda vez. Portanto, [I wish] a estabilidade de Shesterkin e sucesso na próxima temporada. E parabéns.”

Shesterkin foi convocado para o Rangers em 2014, substituindo seu herói Henrik Lundqvist como o goleiro número um da equipe na temporada 2020-21.

Ele recebeu um vídeo de parabéns por sua conquista de seus atuais companheiros de equipe do Rangers na noite de terça-feira.

“Você é a espinha dorsal da nossa equipe e tenho certeza que esta não será sua última Vezina” disse o defensor Adam Fox.

O ala russo dos Rangers, Artemi Panarin, disse: “Parabéns amigo. Continue. Você merece isso,” antes de acrescentar alegremente: “Obrigado pelos meus bloqueios também, certo?”

Em uma mensagem própria, Shesterkin disse: “Estou tão animado. É uma grande noite para mim e espero que seja uma grande noite para Nova York. Muito obrigado, fãs do Rangers. Eu te amo muito. Vejo você em breve.”

Enquanto ele foi coroado o melhor goleiro da NHL, Shesterkin perdeu o Hart Trophy de MVP da liga, que foi para Auston Matthews do Toronto Maple Leafs.

Enquanto isso, o interesse russo na NHL continua com o jogo 4 da final da Stanley Cup na noite de quarta-feira, quando o Colorado Avalanche enfrenta o Tampa Bay Lightning.

O Lightening pretende empatar a série em 2 a 2 após a vitória na Flórida no início desta semana, e conta com o trio russo Vasilevskiy, Nikita Kucherov e Mikhail Sergachev em suas fileiras.

Os Avs têm em seu elenco o ala russo Valeri Nichushkin.