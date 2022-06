Diretor russo deixa o Chelsea em meio a grandes mudanças pós-Abramovich – CMIO Esportes

O Chelsea anunciou a saída da diretora Marina Granovskaia, uma das figuras-chave da era Roman Abramovich, enquanto a mudança continua em Stamford Bridge sob os novos proprietários americanos do clube.

Reportagens nos últimos dias sugeriram amplamente que Granovskaia deixasse seu cargo, e os Blues confirmaram na quarta-feira que ela sairia em meio a uma série de mudanças de liderança.

O novo proprietário norte-americano Todd Boehly, parte do consórcio que inclui a Clearlake Capital, que concluiu sua aquisição no mês passado, assumirá o cargo até que um substituto em tempo integral para a Granovskaia possa ser encontrado.

“Boehly atuará como diretor esportivo interino até que o clube nomeie um substituto em tempo integral, continuando o trabalho do clube em direção às suas metas durante a atual janela de transferências”, disse. disse o comunicado.

“O Chelsea FC e a Sra. Granovskaia concordaram que ela permanecerá disponível para Boehly e o clube durante a atual janela de transferências, na medida necessária para apoiar a transição.”

Boehly adicionou uma mensagem de agradecimento a Granovskaia “por seus muitos anos de excelente serviço”, dizendo que o Chelsea “Desejo a ela tudo de melhor em seus futuros empreendimentos.”

O comunicado confirmou que Boehly foi nomeado presidente do conselho do Chelsea, com efeito imediato, enquanto uma série de outras nomeações foram nomeadas, incluindo membros do consórcio que assumiu o controle de Stamford Bridge.













A saída de Granovskaia ocorre depois que foi anunciado nesta semana que o presidente de longa data do Chelsea, Bruce Buck, deixaria o cargo.

Tanto Buck quanto Granovskaia foram figuras integrais durante o mandato de 19 anos do bilionário russo Abramovich como proprietário.

Em particular, o russo-canadense Granovskaia foi amplamente descrito como administrando o clube em nome de Abramovich nos últimos anos.

No processo, ela ganhou uma reputação como uma operadora altamente respeitada em negociações de transferências e patrocínios, e foi considerada uma das mulheres mais poderosas do futebol mundial.

Formado pela Universidade Estadual de Moscou, Granovskaia foi formalmente nomeado para o conselho do Chelsea em 2013, tendo já atuado como representante de Abramovich em Londres. Ela já trabalhou para o bilionário russo na Sibneft e na Millhouse Capital.

Uma figura enigmática, Granovskaia raramente dava entrevistas, mas era frequentemente vista em apresentações de jogadores após a conclusão de acordos de transferência.

Na temporada passada, o técnico de 47 anos foi premiado com o prestigioso prêmio ‘Melhor Diretor de Clube’ no prêmio do futebol europeu nos prêmios Golden Boy organizados pelo jornal italiano Tuttosport.

Em outros lugares, ela foi descrita como uma “intransigente, mas culto” operador por quem tem experiência de trabalhar com ela.













Boehly e seus sócios da Clearlake Capital completaram a aquisição do Chelsea por £ 4,25 bilhões (US$ 5,2 bilhões) no mês passado, depois que Abramovich colocou o clube à venda no início de março, pouco antes de ser sancionado pelo governo do Reino Unido por supostas ligações com o presidente russo, Vladimir Putin. .

Sob o comando de Abramovich, o Chelsea teve, de longe, o período mais bem-sucedido da história do clube, conquistando cinco títulos da Premier League e duas coroas da Liga dos Campeões, entre uma série de outros prêmios.

Boehly, que também é co-proprietário do time de beisebol LA Dodgers, já é visto como tendo uma abordagem mais prática ao administrar o clube de Londres.

Acredita-se que o jogador de 48 anos esteja diretamente envolvido nas discussões em torno de um empréstimo de Romelu Lukaku de volta à Inter de Milão. O atacante belga ficou desapontado na última temporada após seu retorno a Stamford Bridge por uma taxa recorde do clube de quase £ 100 milhões.













Em uma mensagem aos fãs confirmando as mudanças do conselho na quarta-feira, Boehly afirmou que “Como guardiões do Chelsea FC, agora começamos a executar nossa visão e plano de longo prazo para o clube, criando uma experiência excepcional para seus fãs leais e apaixonados e continuando a disputar as principais honras de acordo com a história condecorada do Chelsea FC”.

“Esperamos apoiar [men’s manager] Thomas Tuchel, [women’s manager] Emma Hayes e suas equipes, e fornecerá suporte proativo e inflexível para deixar os fãs leais do Chelsea e nossos parceiros orgulhosos”, disse. acrescentou.

Os torcedores do Chelsea esperam que o apoio agora intensifique, à medida que perseguem as principais metas de transferência para a nova temporada.