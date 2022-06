Estrela britânica ‘não sabe o que é lavagem esportiva’ antes da revanche saudita – CMIO Esportes

Anthony Joshua se recusa a responder perguntas sobre o histórico de direitos humanos da Arábia Saudita

O ex-campeão mundial de boxe dos pesos pesados ​​Anthony Joshua se distanciou das alegações de ‘lavagem esportiva’ antes de sua revanche de grande sucesso com Oleksandr Usyk na Arábia Saudita no final deste verão.

Foi confirmado nos últimos dias que o britânico ex-medalhista de ouro olímpico e bicampeão dos pesos pesados ​​enfrentará seu conquistador ucraniano mais uma vez em agosto, desta vez no Jeddah Super Dome em 20 de agosto, depois de ter sido derrotado conclusivamente por pontos em setembro passado. em Londres.

Será a segunda luta de Joshua na Arábia Saudita e vem depois que ele vingou a derrota para Andy Ruiz em Diriyah no final de 2019.

Mas se o Oriente Médio foi um bom presságio para Joshua no passado, alguns setores da mídia acusaram a próxima luta como mais um exemplo de ‘lavagem esportiva’ – o termo dado a alguns países que supostamente tentaram lavar suas reputações na comunidade internacional, realizando competições esportivas de alto nível.

O regime saudita foi perseguido por alegações de uma ampla gama de abusos de direitos humanos, bem como seu papel percebido na morte do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.

Além de sediar lutas proeminentes, a Arábia Saudita foi incluída no calendário de corridas da Fórmula 1 e, mais recentemente, chamou a atenção devido à mega-rica série LIV Golf, que provocou uma espécie de guerra civil dentro do esporte.

O Fundo de Investimento Público, apoiado pela Arábia Saudita, também concluiu a aquisição do Newcastle United, time da Premier League, uma decisão que tornou o clube um dos clubes de futebol mais ricos do mundo.

Mas mesmo depois que galões de tinta foram derramados na capa e contracapa de jornais em todo o mundo, Joshua diz que a lavagem esportiva não é algo que o preocupa.

“Eu não sei o que isso [sportswashing] é. Estou aqui para ganhar o campeão mundial dos pesos pesados”, disse ele através do Daily Mail.

“Eu gosto do saudita. Acho que o saudita é bom. Estou me divertindo aqui. Sou muito bem tratado.

“Todas essas coisas de alegação, para mim, não estou preso em nenhuma dessas coisas. Estou aqui para me divertir, me misturar com a população local, trazer entretenimento para os sauditas.”

No entanto, para Josué, a ignorância pode muito bem ser uma benção.

O elenco envolvido na série separatista LIV Golf tem sido amplamente castigado pela infraestrutura estabelecida do esporte, mesmo quando eles coletam dias de pagamento recorde por participar de seus vários eventos.

Os fãs temem que nomes como Phil Mickelson e Dustin Johnson possam ter prejudicado irreparavelmente suas reputações ao se associarem à turnê super rica – embora Joshua, pelo menos por enquanto, pareça menos preocupado com isso do que em garantir uma vitória de retorno contra seu ucraniano. rival.

Quanto a Usyk, ele luta pela primeira vez desde que pegou em armas em defesa da Ucrânia após o lançamento da operação militar da Rússia contra o país no final de fevereiro.

“Meus amigos, pessoas próximas a mim, morreram na guerra. Quando tantas pessoas estão sofrendo, não tenho ideia de como isso pode influenciar positivamente,” disse a estrela invicta.

“Fiquei lá um mês, vi com meus próprios olhos o que aconteceu lá: foguetes voando e caças voando. É horrível.”