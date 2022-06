Lenda do tênis faz retorno vitorioso após afastamento de um ano — CMIO Esportes

Serena Williams admitiu que temia por sua carreira depois de sofrer uma lesão de longo prazo

Serena Williams diz que temia que sua carreira tivesse encontrado um fim prematuro antes de retornar às quadras com sucesso na terça-feira, um ano ou mais longe de sofrer uma lesão no tendão em Wimbledon, que a forçou a deixar o esporte por um período prolongado.

Willams, 40, fez parceria com Ons Jabeur para derrotar a equipe de Sara Sorribes Tormo e Marie Bouzkova em três sets (2-6, 6-3, 13-11) no evento de duplas Eastbourne International, que foi o 23 vezes Grand Slam o retorno da vencedora ao tênis depois de confirmar seu retorno na semana passada.

Anteriormente, havia rumores de que Williams se afastaria do tênis de alto nível depois que uma lesão terminou sua corrida em Wimbledon no ano passado e a forçou a tirar um ano de folga; uma ausência que viu a ex-número um do mundo cair para 1.204 no ranking feminino.

E enquanto ela parecia um pouco enferrujada, Williams ficará satisfeita por ela parecer ter saído ilesa de sua partida de retorno após o que foi sua primeira partida de duplas na grama desde que ela venceu o evento de duplas de Wimbledon ao lado de sua irmã Venus em 2016.

“Alguma vez duvidei que voltaria? Absolutamente, com certeza. Eu seria desonesto se dissesse que não era [on my mind] e agora meu corpo está ótimo”, disse ela depois.

Williams está a apenas uma vitória de Grand Slam do recorde de todos os tempos de Margaret Court de 24, mas a americana se recusou a especular sobre quanto tempo ela pretende estender sua carreira.

“Você sabe o que? Estou literalmente levando um dia de cada vez. Eu realmente levei meu tempo com minha lesão no tendão, então não vou tomar muitas decisões depois disso,” ela disse.

“Eu não treinei muito no começo, obviamente, e depois que eu não pude jogar em Nova York, fiquei peruano de não malhar.

“Foi bom, mas sempre tento ficar semi-apto porque você nunca sabe quando vai jogar Wimbledon.

“Eu amo tênis e amo jogar, caso contrário não estaria aqui, mas também amo o que faço fora de quadra.”

Apesar de sua classificação baixa, Williams recebeu um curinga para jogar em Wimbledon, onde é sete vezes vencedora, onde espera conquistar o recorde de Grand Slam – que seria seu primeiro desde que venceu o Aberto da Austrália enquanto grávida em 2017.

Desde então, Williams foi derrotado em quatro finais de Grand Slam. Sua mais recente coroa de Wimbledon veio em 2016.

Outros testes permanecem tanto de sua capacidade de resistir aos desafios de mulheres com metade de sua idade na quadra, quanto de sua batalha contra seu próprio corpo – mas Williams diz que seu julgamento em Wimbledon foi o melhor possível.

“São duplas, só estou jogando metade da quadra”, ela admitiu. “Eu tenho feito muito treinamento e definitivamente me sinto bem.”