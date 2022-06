Ícone da Polônia cita ‘populismo’ após o banimento de estrela da Rússia – CMIO Esportes

Maciej Rybus não será considerado para a seleção da Polônia após prolongar sua carreira no clube na Rússia

O ícone do futebol polonês e ex-técnico Zbigniew Boniek citou “populismo” ao explicar a decisão do técnico Czeslaw Michniewicz de excluir Maciej Rybus da disputa pela seleção nacional, depois que o zagueiro optou por assinar pelo clube russo Spartak Moscou.

Rybus, de 32 anos, foi informado de que não jogaria pela seleção nacional antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar depois de optar por permanecer na Rússia no Spartak, tendo anteriormente uma passagem de cinco anos pelo Lokomotiv Moscou.

“Devido à situação atual do clube, [Rybus] não seria convocado para o estágio de setembro da seleção nacional e não o levará em consideração na determinação da composição da seleção para a Copa do Mundo no Catar”, disse a Federação Polonesa de Futebol (PZPN) em comunicado nesta semana.

Rybus continua sendo um dos defensores mais experientes de seu país, mas aparentemente está pagando um preço por se recusar a buscar uma transferência para fora da Rússia após a campanha militar na Ucrânia.













De fato, a Polônia foi uma das primeiras nações do futebol a se posicionar contra a Rússia, recusando-se a jogar um jogo de playoffs da Copa do Mundo com a Rússia, marcado para Moscou em março.

A Rússia foi posteriormente expulsa dos playoffs e efetivamente impedida de competir na Copa do Mundo do Qatar.

No entanto, falando à mídia polonesa, Boniek sugeriu que a situação em torno de Rybus era parcialmente “populista” e, na realidade, a decisão foi facilitada devido ao fato de haver uma concorrência significativa por sua posição na lateral-esquerda.

“Há muito populismo em tudo isso,” Boniek Polsatsport.pl.

“A equipe polonesa de handebol na Liga dos Campeões de handebol, Vive Kielce, marcou o gol de empate contra o Barcelona e levou a prorrogação graças a um gol de um bielorrusso [player]. E não incomodou ninguém.

“Hoje foi fácil fazer tal gesto [with Rybus]porque Rybus está atrás de Bereszynski, Puchacz ou Zalewski no ranking dos laterais-esquerdos.

“É fácil remover Rybus, que sempre tem algumas lesões na equipe.”

Alguns na Polônia podem saudar a decisão, embora outros possam vê-la como o jogador sendo ‘cancelado’ por se recusar a romper laços no país em que viveu nos últimos cinco anos. Rybus também tem uma esposa russa, com quem tem dois filhos.

“Você pode analisar o assunto de diferentes maneiras e chegar a diferentes conclusões”, explicou Boniek. “Mas agora é um pouco assim quem grita mais alto está certo.”

Rybus fez 136 aparições durante seu tempo na capital russa com o Lokomotiv, e tem uma medalha de vencedor da Premier League russa em seu nome, junto com duas Copas da Rússia e uma Supercopa da Rússia.

Ele jogou pela Polônia oito vezes em 2021, mas não foi selecionado até agora em 2022.