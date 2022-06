Estrela nascida na Rússia evita banimento de Wimbledon após mudança de nacionalidade – CMIO Esportes

Ás de duplas Natela Dzalamidze estará livre para competir no Grand Slam de grama

A especialista em duplas Natela Dzalamidze se alinhará em Wimbledon no final deste mês, depois que foi revelado que a estrela nascida na Rússia mudou sua nacionalidade para georgiana.

Dzalamidze está entre as candidatas ao Grand Slam deste ano em Londres com a bandeira da Geórgia ao lado de seu nome e o atual ranking de duplas femininas de número 43 do mundo.

O perfil WTA do jogador de 29 anos também foi atualizado para refletir a mudança de nacionalidade.

Dzalamidze ainda era listado como “neutro” ao competir no recente Aberto da França por causa da proibição imposta aos símbolos nacionais russos para estrelas do país ao jogar nas turnês WTA e ATP.

Mas a mudança de nacionalidade para Dzalamidze ocorreu antes de Wimbledon em 27 de junho, onde os organizadores desafiaram os órgãos governamentais do tênis a impor sua própria proibição a jogadores russos e bielorrussos por causa do conflito na Ucrânia.

Não está claro quando Dzalamidze fez seu pedido de mudança, embora os organizadores do All England Lawn Tennis Club (AELTC) tenham dito à Reuters que “A nacionalidade do jogador, definida como a bandeira sob a qual jogam em eventos profissionais, é um processo acordado que é regido pelos tours e pela ITF [International Tennis Federation].”

Competindo sob a bandeira russa, Dzalamidze conquistou dois títulos de duplas no nível WTA Tour e tem prêmios em dinheiro na carreira de pouco mais de US $ 370.000.

Ela ainda não comentou diretamente sobre seu novo status georgiano, mas compartilhou uma foto de um relatório em seu Instagram Stories, escrevendo “tudo o que você precisa saber”.

Dzalamidze deve aparecer em Wimbledon com Aleksandra Krunic, da Sérvia, depois que a parceira de duplas femininas Kamilla Rakhimova, da Rússia, está entre as impedidas de aparecer no SW19.

A proibição russa de Wimbledon desencadeou uma guerra civil no tênis, com a WTA e a ATP sugerindo que a medida é discriminatória e tirando o torneio de seus pontos no ranking em resposta.

Jogadores como o grande sérvio Novak Djokovic estão entre os que condenam a decisão, descrevendo-a como “louco.”

Autoridades de Wimbledon tentaram justificar a proibição argumentando que é resultado da orientação do governo do Reino Unido, e que permitir que jogadores como o russo número um do mundo, Daniil Medvedev, apareçam no torneio supostamente “beneficiar a máquina de propaganda do regime russo”.