Roy Jones Jr se oferece para lutar contra Klitschko na disputa Rússia-Ucrânia — CMIO Esportes

O antigo ícone pound-for-pound está pronto para resolver suas diferenças no ringue, se necessário

Roy Jones Jr. revidou o boxeador do Hall da Fama Wladimir Klitschko depois que o ucraniano questionou o americano “guia moral” devido ao seu relacionamento com a Rússia.

Nativo de Pensacola, Flórida, Jones lutou na Rússia quatro vezes no final de uma carreira brilhante que o viu ganhar cinturões em quatro categorias de peso diferentes e se tornar o único homem a começar a campanha nos médios leves e depois se tornar campeão dos pesos pesados.

Tomando a cidadania russa em 2015, Jones explicou mais tarde que queria melhorar as relações russo-americanas ao mesmo tempo que se sentia mais “valorizado e apreciado” na Rússia.

Com o conflito desde o início entre a Rússia e a Ucrânia, no entanto, o ex-bicampeão peso-pesado Klitschko mirou Jones, o que evocou uma resposta apaixonada do homem considerado por muitos como o melhor lutador da década de 1990.

“Eu tenho pessoas em ambos os lados da cerca. Eu não quero ver ninguém morrer. Ninguém luta assim porque as pessoas morrem de guerra. Eu não quero ver ninguém dos dois lados morrer.” Jones insistiu ao TMZ.













“Eu tenho entes queridos dos dois lados da cerca. Você me entende? Eu tenho crianças deste lado, pessoas daquele lado. Eu amo os dois lados. Não quero ver ninguém morrer.” ele adicionou.

Os dois pugilistas foram indicados ao Hall da Fama nas últimas semanas e, em um vídeo postado nas redes sociais, Klitschko disse que “verdadeira pergunta” para uma pessoa em Jones.

“Você está do lado de quem?” perguntou Klitschko. “Do lado do agressor, ou do lado do defensor do seu direito de viver? Eu o respeito como lutador, mas realmente questiono sua bússola moral.”

Se dependesse de Jones, no entanto, como ele deixou claro na mesma conversa com o TMZ, nem haveria conflito em primeiro lugar.

“Você entende de onde estou vindo?” perguntou Jones.

“Então não tente me colocar lá como se eu fosse um cara, ‘Oh, ele está feliz [with] isto.’ Eu não sei o suficiente sobre isso para ser feliz com isso.

Obrigado, fãs e funcionários. Quando eu tinha 14 anos e comecei minha jornada no boxe eu nunca sonhei em estar entre todos esses campeões do HOF. Todos nós aqui temos uma grande responsabilidade. Cabe a nós construir o futuro do boxe. Continue batendo#HallOfFameCanastotapic.twitter.com/KSX5dhJ9WK — Klitschko (@Klitschko) 11 de junho de 2022

“Como eu poderia te dizer, eu não sei que a Rússia [is] errado. Eu não sei que a Ucrânia [is] errado. Eu não sei quem diabos pode estar certo ou errado. E eu não me importo porque esse não é o meu campo”, Jones também destacou.

Jones continuou dizendo que se ele fosse um “presidente, senador ou político”então ele estaria qualificado para discutir com Klitschko – cujo irmão Vitali é o prefeito de Kiev, além de um ex-campeão dos pesos pesados ​​– sobre o assunto.













Como Jones não é nenhuma dessas coisas, porém, a única questão que eles podem discutir é se Wladimir acha que pode “grito” Jones ou não.

“Se você acha que pode me bater, isso é uma coisa totalmente diferente. Eu ainda luto boxe para viver.” Jones apontou.

“Se você quer falar sobre me gritar, isso é outra coisa. Se você quer fazer algo sobre isso, então eu e você podemos brigar a qualquer momento.” ele concluiu.

Enquanto Jones foi visto pela última vez no ringue no final de 2020 para uma luta popular de exibição com Mike Tyson, Klitschko não calça as luvas desde abril de 2017, quando se aposentou após derrotas consecutivas para os britânicos Anthony Joshua e Tyson Fury.