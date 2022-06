Transferência da rainha russa para deixar o Chelsea – mídia — CMIO Esportes

Marina Granovskaia seguirá o presidente Bruce Buck na renúncia, de acordo com relatos

A mudança pós-Abramovich no Chelsea deve continuar com relatos de que a respeitada diretora Marina Granovskaia deixará o clube. Foi confirmado na segunda-feira que o presidente de longa data Bruce Buck deixaria o cargo no final do mês.

Granovskaia foi apelidada de uma das mulheres mais poderosas do esporte por seu papel como diretora do Chelsea, servindo como representante mais confiável do ex-proprietário Roman Abramovich no clube londrino.

Mas após o anúncio na segunda-feira de que Buck deixaria o cargo, o The Telegraph relata que Granovskaia definitivamente seguirá, potencialmente antes do final da janela de transferências em 1º de setembro.

Boehly já está definido para assumir o cargo de presidente do Buck de saída, que permanecerá como ‘conselheiro especial’, sinalizando a intenção prática que Boehly tem como rosto do consórcio que comprou o clube em £ 4,25 bilhões (US$ 5,2 bilhões). bilhões) em maio.

O russo-canadense Granovskaia tem sido um dos pilares da hierarquia do Chelsea desde que ingressou formalmente na diretoria do clube em 2013, já tendo atuado como representante de Abramovich em Londres. Ela já trabalhou para o bilionário russo na Sibneft e na Millhouse Capital.

Granovskaia, de 47 anos, ganhou a reputação de estar entre os negociadores mais astutos do futebol em negócios de transferências e patrocínios, e no ano passado ganhou o prestigioso prêmio de “Melhor Diretor de Clube” no futebol europeu nos prêmios Golden Boy, organizados pelo jornal italiano Tuttosport.

Formada pela Universidade Estadual de Moscou, Granovskaia raramente deu entrevistas durante seu tempo no Chelsea, mas foi descrita como uma “intransigente, mas culto” operador por quem tem experiência de trabalhar com ela.

Mesmo de longe, Abramovich continuou investindo grandes somas em transferências, incluindo um desembolso recorde para o atacante Romelu Lukaku no verão passado. Depois de uma temporada malsucedida, o belga agora parece pronto para um rápido retorno à Inter de Milão, inicialmente emprestado, com Boehly disse estar pessoalmente envolvido nas discussões.

O novo proprietário do Blues também concedeu ao técnico Thomas Tuchel mais influência em termos de transferências e contratos, segundo o The Telegraph.

Enquanto isso, o futuro da lenda do goleiro do Chelsea, Petr Cech, em seu papel como consultor técnico e de desempenho do clube, é incerto.

O ex-chefe do Blues Abramovich viu seu período de quase 20 anos como proprietário chegar ao fim quando anunciou que estava vendendo o clube no início de março, pouco antes de ser atingido por sanções do governo do Reino Unido por seus supostos laços com o presidente russo, Vladimir Putin.

Sob o reinado de Abramovich, o Chelsea emergiu como potências domésticas e europeias, conquistando cinco títulos da Premier League e duas coroas da Liga dos Campeões, entre vários outros títulos.

Co-proprietário do time de beisebol dos EUA, o LA Dodgers, Boehly prometeu construir sobre isso “história notável de sucesso” no Blues. Insinuando seus novos planos, o financista norte-americano disse em uma conferência em Berlim na semana passada que o Chelsea e outros clubes da Premier League poderiam ter ainda mais poder de fogo financeiro.

“Eles não percebem o quão grande é sua oportunidade”, o homem de 48 anos foi citado como tendo dito. “Vamos pegar nosso destino e pensar em como otimizar isso.”

Com uma considerável mudança na diretoria em andamento, os torcedores do Chelsea esperam que “otimização” produz o mesmo fluxo constante de sucesso em campo que definiu os anos de Roman Abramovich.