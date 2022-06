Disputa reacende entre o russo Yan e o ex-campeão duplo do UFC — CMIO Esportes

Petr Yan chamou o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo, que respondeu ao desafio

Os ex-campeões peso-galo do UFC Petr Yan e Henry Cejudo reacenderam as tensões depois que Yan chamou o americano aposentado via Twitter.

Yan está atualmente procurando por um oponente depois de estar no lado errado de uma decisão dividida em sua revanche com o campeão até 135lbs Aljamain Sterling no UFC 273 em abril.

Com o ex-líder do peso 2 Cejudo provocando um retorno ao octógono, e frustrado pelo presidente do UFC Dana White em seus planos de desafiar imediatamente o campeão peso-pena Alexander Volkanovski e tentar conquistar uma terceira divisão, Yan sugeriu que Cejudo deveria começar seu retorno com ele.

“Ei Henry Cejudo, você falava muito quando estava ‘aposentado'” Yan twittou.

“Agora é hora de fazer o backup” ele acrescentou, para legendar uma foto hipotética dos dois sendo separados em uma pesagem por White.

Nunca para recuar de um duelo de mídia social, Cejudo reagiu e provocou Yan dizendo: “Se você tivesse o ouro, eu adoraria ter enterrado [you].”

Ele então aconselhou o siberiano Yan, que mora em Yekaterinburg, a quase 3.000 quilômetros de distância, a “volte” ao reduto de Khabib Nurmagomedov, o Daguestão, e aprenda a lutar por ser “superado por [a] Divisão III All-American” em Sterling.

“Não seria inteligente você enfrentar]um campeão olímpico depois disso [loss]. Estou atrás de ouro, enxada”, Cejudo especificado em referência à coroa de Sterling, antes de assinar com sua assinatura “Dobrar o Joelho” hashtag.

Só se você tivesse o ouro que eu adoraria ter enterrado 😢 Você deveria voltar para o Daguestão e aprender mais luta livre porque você foi derrotado pela Divisão III toda americana. Não seria inteligente você ganhar um campeão olímpico depois dessa derrota. Estou atrás de enxada de ouro #Bendtheknehttps://t.co/lsANtEjBAW — Henry Cejudo (@HenryCejudo) 18 de junho de 2022

Yan foi rápido em lembrar a Cejudo que ele se aposentou no dia em que Yan se tornou o desafiante número um ao cinturão dos galos e depois “desaposentado no mesmo dia em que deixei de ser o campeão”.

“Agora você está me esquivando de novo [is] apenas provando esses fatos”, afirmou ainda.

Cejudo interveio mais uma vez e disse que Yan havia perdido para Sterling, que ele chamou de ‘Aljolame’, duas vezes.

“Você acha que o campeão olímpico, duas divisões do UFC [champion] vai jogar com candidatos arrependidos?” ele perguntou.

“Sua bunda gorda, gerente careca vai te machucar. Eu darei 20% de desconto se você se inscrever na minha técnica da semana. Você sabe que eu vou ganhar a disputa pelo título a seguir.” Cejudo se gabou.

E você perdeu para ALJOLAME duas vezes. Você acha que o campeão olímpico da 2ª divisão do UFC vai jogar com adversários tristes. Sua manjedoura gorda vai te machucar. Eu dou 20% de desconto se você se inscrever na minha técnica da semana. Você sabe que vou fazer a próxima sessão de fotos https://t.co/YgY1QAfrb3 — Henry Cejudo (@HenryCejudo) 18 de junho de 2022

Com isso o fim do vai-e-vem por enquanto, Cejudo então voltou sua atenção para Sterling que ele disse “não foi possível fixar um tweet” quando se trata de lutar com um jogo de stand up “pior” do que o personagem de Forrest Gump, o tenente Dan, que ficou famoso por perder as pernas durante a Guerra do Vietnã em meados dos anos 90.

“Assine o contrato – será um ótimo presente de Dia dos Pais do meu segundo filho favorito” Ele demandou.

Depois disso, ‘Triple C’ foi mais longe com o tema postando uma foto sua com um bebê Sterling no colo.













“Estou muito empolgado em anunciar que minha esposa e eu adotamos um novo bebê” ele escreveu. “Ele é um ator muito talentoso e é muito fácil de dormir. Um ótimo Dia dos Pais!”

Com Sterling ainda sem um adversário alinhado para sua segunda defesa de título, os adversários prováveis ​​incluem TJ Dillashaw e José Aldo com Yan agora na parte de trás da fila.

Isso se as táticas de finalização de Cejudo não forem bem-sucedidas em conseguir a chance que ele deseja, no que seria a primeira vez desde que ele parou Dominick Cruz em maio de 2020 para manter o cinturão que Sterling possui atualmente.

A nova disputa entre Cejudo e Yan é uma continuação de quando o californiano expressou o desejo de vencer a ‘batata feia’ Yan na Rússia na frente de seus compatriotas e mulheres em janeiro.