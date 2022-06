Polônia bane estrela russa da seleção — CMIO Esportes

A contratação do Spartak Moscow, gigante da Premier League russa, encerrou a carreira internacional do lateral-esquerdo polonês Maciej Rybus.

O jogador de 32 anos jogou pelo Lokomotiv Moscou por cinco anos entre 2017 e 2022, mas se juntou ao rival Spartak em um contrato de dois anos como parte de uma transferência gratuita no início deste mês.

Depois de provocar um debate doméstico, a federação polonesa anunciou na segunda-feira que Rybus, internacional de 66 partidas, foi falado pelo técnico polonês Czeslaw Michniewicz, que o informou sobre seu destino.

“O técnico da seleção polonesa, Czeslaw Michniewicz, conversou com Maciej Rybus, que estava atualmente na Polônia, depois que o estágio da seleção nacional terminou na semana passada”, disse. começou uma breve declaração da autoridade, conhecida como PZPN.

“O técnico informou ao jogador que, devido à situação atual do clube, ele não seria convocado para o estágio de setembro da seleção nacional e não levaria em consideração a seleção que iria para a Copa do Mundo no Catar na determinação do composição da equipe”, foi confirmado.

Reagindo à notícia, o Spartak defendeu seu jogador e disse à TASS que, embora não possa comentar as decisões da federação polonesa, tem plena fé em seu jogador que está se preparando para iniciar um campo de treinamento com o resto do primeiro equipe.













Falando à imprensa polonesa na semana passada, quando a controvérsia estourou, o agente de Rybus, Mariusz Piekarski, citou motivos familiares como o principal motivo por trás da permanência do defensor na Rússia.

Se a família Rybus tivesse voltado para a Polônia, dizia-se, os dois filhos de Rybus, que têm passaporte russo e com quem ele compartilha com uma esposa russa, teriam sido submetidos a bullying devido às tensões históricas e atuais entre os dois países.

“Conhecemos a atitude dos poloneses em relação à Rússia, mas agora não preciso confirmar, basta ver o que está acontecendo nas mídias sociais”, disse. explicou Piekarski.

“Se Maciej viesse para a Polônia e mandasse seus filhos para o jardim de infância ou escola, não seria um bom momento. As crianças ouvem e transferem para o playground. Se ele ficar na Rússia, sua família está segura. Você nunca sabe o que teria acontecido .”

O subsecretário de Estado de Segurança da Polônia, Marcin Przydacz, não aceitou isso, no entanto, zombando no Twitter que havia “nada mais constrangedor do que encobrir o ‘bem da família’ quando simplesmente vem [down] para muito dinheiro”, que ele também descreveu como “dinheiro sujo”.

“Espero que não haja lugar para ele na seleção. Jogar de águia ao peito é uma honra e só para quem a entende”, Przydacz mais recusou.

Michniewicz se recusou a comentar o assunto enquanto a Polônia se preparava para um jogo da Liga das Nações contra a Bélgica, que perdeu por 1 a 0, prometendo que o assunto seria tratado posteriormente com Rybus fora da equipe.

Uma semana depois, no entanto, Michniewicz manteve sua palavra e figuras como Przydacz tiveram seus desejos atendidos com Rybus agora fora do rebanho.













Falando ao The Athletic, a federação polonesa enfatizou que a exclusão de Rybus veio como consequência da decisão de continuar seu comércio na Rússia.

Em outros lugares, porém, seus ex-companheiros de seleção Grzegorz Krychowiak e Sebastian Szymanski ainda estão disponíveis para a seleção porque são “ambos dispostos a deixar a Rússia.”

Juntando-se ao AEK Atenas até o final da temporada passada, o meio-campista Krychowiak fez uso de uma regra temporária da FIFA que permitia aos jogadores russos suspender unilateralmente seus contratos quando o conflito com a Ucrânia eclodiu, mas ainda está sob contrato com o clube russo Krasnodar.

Atualmente nos livros do Dínamo de Moscou, Szymanski está ligado à Real Sociedad e uma mudança para a La Liga manteria vivas suas esperanças de viajar para o Catar 2022.

No espetáculo da FIFA que será disputado no inverno, a Polônia foi sorteada para o Grupo C com Argentina, México e Arábia Saudita.













A qualificação para o torneio foi alcançada quando a Polônia se recusou a ir a Moscou para enfrentar a Rússia na semifinal do playoff em 24 de março, em protesto contra a operação militar na Ucrânia.

Como o presidente da Polônia, Andrzej Duda, se referiu aos russos como “bandidos” no Twitter e aplaudiu a posição da federação polonesa, a Polônia foi dispensada pela FIFA pouco antes de o órgão regulador global e sua contraparte europeia, a UEFA, proibir equipes e clubes russos de competições internacionais.

Cinco dias depois da semifinal programada, a Polônia venceu a Suécia por 2 a 0 na final do playoff, com cânticos anti-russos ofensivos sendo ouvidos nos terraços do Estádio da Silésia em Chorzow.