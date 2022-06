Lenda do Barcelona é punida com sentença de fraude fiscal — CMIO Esportes

Samuel Eto’o foi considerado culpado de esconder mais de US$ 4 milhões enquanto jogava na Espanha

O ícone do futebol africano Samuel Eto’o conseguiu escapar da prisão na segunda-feira depois de ser condenado a 22 meses atrás das grades por fraude fiscal de cerca de US$ 4 milhões ao jogar pelo FC Barcelona em meados dos anos 2000 na Espanha.

O jogador, agora com 41 anos, atingiu seu auge pelo Blaugrana entre 2006 e 2009, quando conquistou dois títulos da La Liga e dois troféus da Liga dos Campeões pelo clube catalão.

No mesmo período, no entanto, ele não declarou renda da transferência de seus direitos de imagem entre o patrocinador pessoal Puma e o Barça.

Em vez disso, ele pagou impostos por meio de duas empresas separadas, estabelecidas na Espanha e na Hungry, que limitaram os custos, de acordo com MARCA, e Eto’o culpou seu agente José Maria Mesalles pelo “manipulação” em um tribunal criminal de Barcelona na segunda-feira, prometendo pagar o que devia.

Eto’o, que atualmente é o presidente da Federação Camaronesa de Futebol, explicou que Mesalles era uma figura paterna para ele.













“Foi meu pai quem cuidou da criança que eu era então”, Eto’o disse em um comunicado.

“Vou pagar, mas sempre fiz o que meu pai me disse que eu tinha que fazer.”

A promotoria pediu sentenças de quatro anos e seis meses para Eto’o e Mensalles, que, se concedidas, os teriam visto atrás das grades.

Com o tempo de prisão de Eto’o reduzido para 22 meses, no entanto, e Mesalles 12 meses, suas sentenças foram suspensas, como é comum na Espanha, quando sentenças de dois anos ou menos são aplicadas a pessoas com antecedentes criminais limpos.

Eto’o, que também passou parte de sua carreira no clube russo Anzhi Makhachkala, reconheceu ter fraudado mais de 3,8 milhões de euros (US$ 4,1 milhões) no total do Tesouro Público espanhol entre 2006 e 2009.

Além dos impostos que deve, ele terá que pagar mais € 1.810.310 milhões (US$ 1,908 milhão) no total em quatro multas, enquanto Mesalles foi condenado a pagar € 905.155 (US$ 954.000).

Simultaneamente, Eto’o moveu uma ação contra Mesalles por suposta fraude e apropriação indébita de ativos que ainda está sendo investigado.

Antes de admitir os fatos, Mesalles preferiu não testemunhar como terceiro réu, Jesus Lastre, que era o administrador de uma das empresas que Eto’o usava para cometer fraudes, foi absolvido.













Passando cinco anos no Camp Nou, de 2004 a 2009, Eto’o é lembrado com carinho pelos torcedores do Barça e fez parte de duas eras de ouro no clube ao jogar ao lado de Ronaldinho sob Frank Rijkaard e, em seguida, um jovem Lionel Messi no relógio de Pep Guardola.

O destaque de sua carreira talvez tenha sido marcar contra o Manchester United na final da Liga dos Campeões de 2008-2009, e Eto’o se aposentou em 2019 considerado um dos melhores atacantes de sua geração com 371 gols em 764 jogos pelo clube, além de 56 gols em 118 internacionais partidas para Camarões.

Ao ser condenado por fraude fiscal, Eto’o se junta a uma longa lista de estrelas da La Liga que foram levantadas pelas autoridades espanholas a esse respeito, incluindo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.